Facebook herkese duyurdu! Bunu yapmazsanız hesabınız anında kapanacak

Türkiye’de ve Dünya’da en yaygın kullanılan sosyal medya uygulamaların bir tanesi de Facebook. Bu uygulama sürekli olarak güncellenerek yeni özellikler kazanmaktadır. Eklenen her yeni özellik ise kullanıcılar tarafından kullanılması zorunlu. Yani uygulamayı kullanabilmek için mutlaka uygulamanın güncellenmesi gerekmektedir. Facebook uygulamasının son özelliği ise Protect olarak tanıtıldı. Bu yeni özelliği kullanmayan yani güncellenme yapılmayan hesaplar ile otomatik olarak kapatılacak. Bu açıklamanın yapılmasının ardından Facebook kullanıcılarının bu özelliği kullanıp kullanmayacağı konusunda karar vermesi gerekmektedir.

Facebook Protect Nedir?

Yeni özelliğin tanıtılması ile birlikte birçok Facebook kullanıcısı projeyi araştırmaya başladı. Genel olarak Facebook Protect bir güvenlik kontrol sistemidir. Dolayısıyla uygulamayı kullananlarının hesaplarının daha güvenli bir şekilde kullanılması için çıkarılan bir özelliktir. Bu özellik sayesinde yabancı kişilerin hesaplara erişimleri daha zor bir hal alacak. Öte yandan bilgisayar korsancılığının da bir nebze önüne geçilmesi amacıyla tasarlanmış bir uygulamadır. Bu uygulama aslında üyelerin güvenliği açısından çok önemli bir uygulama olsa da kullanma mecburiyetinin bulunması kullanıcılar açısından sıkıntılı durumlar oluşturabilir.

Facebook Mail Duyurusu

Facebook her kullanıcısına yeni proje ile ilgili mail gönderdi. Kullanıcılara gönderilen maillerde güncellenme linki ve sorumluluklar bulunmakta. Link gönderilen her kullanıcıya 15 günlük bir zaman verilmektedir. Bu 15 gün içerisinde kullanıcıların gönderilen link üzerinden hesaplarını güncellemeleri gerekmektedir. 15 günün sonunda güncelleme yapmayan kullanıcıların hesapları süresiz olarak askıya alınmaktadır. Bu yeni çıkan özellik kimi kullanıcı tarafından beğenilirken kimi kullanıcıların tepkisine yol açtı.

Mail Almayan Kullanıcılar Ne Yapmalı?

Bazı uygulama kullanıcıları hesap açmak için elektronik posta adresi açmaktadırlar. Ancak bu postayı daha sonra kullanmamaktadır. Böyle durumlarda ise Facebook tarafından gönderilen postayı kullanıcılar görememektedir. Bu nedenle çoğu kişinin hesabı askıya alındı. Bu sorunu çözmek ve kullanıcı kaybetmemek adına Facebook bir de elektronik posta değişim hakkı vermektedir. Bu değişim hakkı sadece bir kerelik olmaktadır. Bu özelliği kullanarak aktif elektronik posta adresini kaydetmeniz ve linki almanız tavsiye edilmektedir. Elektronik posta değişimim aktif olma süresi ise en geç 1 saat içinde gerçekleşmektedir.