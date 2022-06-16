EYT’de 6 sürpriz var! Çalışanları ilgilendiriyor

EYT son dakika haberini bekleyen birçok kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasını dört gözle beklemektedir. EYT çalışmaları kapsamında 6 adımlı çözüm haritası öne çıkarken, kamuda çalışan sözleşmeli 530 bin personelin statü değişikliği ile alakalı çalışmalar başlamaktadır. Primlerin ödenmesine karşın emekli olabilmek için yaşını bekleyen birçok kişiyi sevindirecek olan EYT ile ilgili çeşitli formüller üzerinde çalışılıyor.

EYT çalışmaları ne durumda, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? EYT yasasını bekleyen birçok çalışanın gündeminde yer alan 3600 ek göstergenin sona ermesiyle birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili önemli açıklama geldi.

EYT Ne Zaman Çıkacak? Temmuz Ayından Sonra EYT Düzenlemesi Masaya Alınacak

EYT’ nin gündemi meşgul etmesiyle birlikte Temmuz ayına kadar da sözleşmeli memurlara verilecek yeni hakların düzenlenmesinin ayrıntılarının netleşmesi beklenirken, Temmuz ayından sonra bakanlığın öncelikli gündemi EYT düzenlemesi EYT düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda Vedat Bilgin çalışanları ve emekçileri koruyacaklarını belirtti. Ayrıca Temmuz ayında çalışan ve emekçilerin karşılaştığı enflasyon farkı için tüm düzenlemelerin hazır olduğunu belirtti. Bunun yanında sadece işçilerin ve memurların değil tüm emekliler ile ilgili de çalışmaların olduğunu ifade etti.

Bakan devamında “3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde” diye belirtti.

EYT’ ye 6 Adımda Uygulanacak Çözüm Haritası

Önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen EYT düzenlemesi için 6 adımlı yol haritası izlenecektir. Bu yol haritasında;

Kapsam belirlenecek.

Emeklilik şartları tespit edilecek.

Mali boyutu hesaplanacak.

Maaş hesabı yapılacak.

Uygulama biçimi tespit edilecek.

Taslak yazılıp karar alınacak.

Uygulanacak olan 6 adımlık yol haritasıyla birlikte EYT için yapılacak düzenlemede en fazla merak edilen bu çalışma kimleri kapsayacak ve sadece SSK’ lılar mı bundan faydalanacak. Kısmi olan emeklilik gündemde mi EYT hakkında masada olan formüller neler gibi pek çok soru cevap bulmuş oldu.

EYT Şartları Nelerdir? EYT Çalışması Kimleri Kapsayacak?

EYT (emeklikte yasa takılanlar) düzenlemesi, 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan fakat yaşlarının gelmesini bekleyen çalışanları kapsamına alacaktır.

SSK’lılar Dışındaki Çalışanlar da Faydalanacak mI?

EYT düzenlemesinden, sadece SSK’lılar değil memurlar ve esnaf da beklenti için tıpkı 3600 ek göstergedeki gibi kapsamlı çalışmalar

yapılması bekleniyor.

EYT düzenlemesinde, kısmı emeklilikte 3 şarta bakılmaktadır. İlk sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yılın geçmesi 3600 gün prim olması, kadınların 50,erkeklerin ise 55 yaşında olmaları gerekiyor. Bu üç şartın hangisi en son tamamlanmışsa ona göre bir emeklilik, yaşı belirleniyor. Kadın çalışanlarda 58,erkelerde 60’ı bulan yaşlar ortaya çıkmaktadır. Kısmi emeklilik konusunda yaş şartının esnetilmesi gündeme gelecektir.

EYT İçin Yeni Formül: Yaş Şartı Esnetilmesi Sadece Belli Bir Primi Olanlarda mı Olacak ?

9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20,erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine de göre 5000 ile 5975 gün primi tamamlanması gerekiyor. Gündeme gelen formüllere göre emeklilik için şartlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlamak erkeklerde 25 yıl yani 9000 gün primi; kadınlarda ise 20 yıl yani 7200 prim günü tamamlamış olmak yeterli olacaktır.

Ancak bu formülün yanında ayrı bir yaş şartı aranması da gündemde yer almaktadır. Örneğin; erkeklerde 52 yaş kadınlarda 50 yaş şartının 9000 ve 7200 gün formülüyle birleştirilmesi gibi. EYT düzenlemesi ile ilgili birçok detay Temmuz ayından sonra yapılacak çalışmada netleşecektir.