TOKİ yine şeklini koydu! Ev almak isteyenler için bulunmaz fırsat! 932 lira taksitle alıyorsunuz! Başvurular bugün başladı

Ev almak isteyenler için bulunmaz fırsat! TOKİ yine şeklini koydu! 932 lira taksitle alıyorsunuz! Başvurular bugün başladı… TOKİ dar gelirli alt gelir grubunda yer alan vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu anlamda konut satışına hız veren TOKİ ayda sadece 932 TL taksitle ev satmaya başladı. Vatandaşlar evleri almak için birbirleriyle yarışmaya başladı. Sivas ilinde Yıldızeli ilçesinde satışa çıkan konutlar büyük ilgi görüyor. Bu anlamda ev fiyatları 279 bin TL’den başlıyor. Başvurular bugün başladı ve 8 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Kura çekilişi ise 22 Temmuz tarihinde yapılacak. Bu konutlardan birine sahip olmak için başvuru bedeli 1000 TL olarak belirlendi ve Ziraat Bankasına yatırmanız gerekiyor.

T.C. vatandaşı olması,

Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması

veya il nüfusuna kayıtlı olması,

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3

(üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın

almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun

bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10000.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki

çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en

fazla 10000.00TL olması gerekmektedir.)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet

başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.