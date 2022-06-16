Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oktay Kaynarca fena geliyor fena! Yeni dizisi ve karakteri bakın neymiş! Ekranlara birden final yaparak veda eden EDHO dizisi sevenlerini üzmüştü. Dizinin dijitalden devam edeceği fakat devam edecek projede Oktay Kaynarca nın bulunmayacağı biliniyor. Açıklamayı kendisi yapan ünlü oyuncu projede artık yer almayacağını başka bir projenin yapına başlandığı müjdesini vermişti. Hayranları sevindiren bu yeni projede ünlü oyuncunun yükü daha ağır olacak. Yeni dizinin yapımını da üstlenen ünlü oyuncu çekimlerin çok yorucu geçtiğini belirtti.

Efsane oyuncunun hayat vereceği karakter hakkında detaylı bilgiler verildi. Dizi çıkmadan çok fazla açıklama yapmayan oyuncu sabırsızlananlar için eylül ayını işaret etti. Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizinin başrolünü alan efsane oyuncu kısa sürenin ardından ekranlara yeniden dönüyor. Dizinin yapımında da bulunması sebebiyle yine efsane bir oyunculuk ve yapım bizi bekliyor. Peki, son zamanların iddialı bir yapımı olarak karşımıza çıkan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir? İşte bu soruya dair tüm ayrıntılar!

Dizinin Konusu Ne?

Dizi ekranlara gelene kadar sürprizi bozman istemeyen yapımcı ve oyuncular konu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Çekimlere başlandığını duyuran ünlü oyuncu Cezayir karakterine hayat vereceğini açıkladı. Dizinin ismi nesiminin ünlü şiiridir. Kafalarda canlanan senaryo ünlü oyuncu bu sefer karşımıza farklı şekilde çıkabilir. Tarihi bir dizi olması beklenmektedir. Eylül ayında ekranlara gelecek bu dizi Oktay Kaynarca’nın efsane oyunculuğu ile gönüllere taht kuracak başka bir yapım olacak gibi görünüyor. Bütün bu bilgiler ışığında son zamanlarda adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz devam edecek mi? Dahası Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizimin son bölümlerinde neler var? İşte detaylar!

EDHO Devam Edecek mi?

Yapılan açıklamalarda 199 bölüm Oktay Kaynarca’nın bulunduğu yapım dijital ortamda yayına devam edecek. Oktay Kaynarca yaptığı açıklamada kendisinin projede yer almadığını belirtmiştir. Başka bir proje için tüm hazırlılar tamamlanmışken ünlü oyuncunun artık EDHO da devam etmesi bi hayli zordur. Yeni projenin hem yapım hem de oyunculuğunu üstelenen ünlü oyuncu ekranlara bomba gibi geri dönüyor.