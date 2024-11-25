Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresi Uzatıldı! Tarih Belli Oldu

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresiyle ilgili beklenen haber nihayet geldi. İşte detaylar…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücü belgesini yenileme işlemi için belirlenen süreyi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzattıklarını duyurdu. Bu açıklama özellikle eski tip sürücü belgesine sahip olanlar için büyük bir rahatlama sağladı. Bakan Yerlikaya, kararın alınmasında vatandaşların ihtiyaçlarının ve mevcut koşulların göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

Bu süre uzatımı eski belgelerin yenilenmesi sürecinde acele etmeyenler için önemli fırsat yaratıyor. Özellikle yoğun temposunda bu tür işlere öncelik veremeyenlerin bu fırsatı tekrardan kaçırmaması gerekiyor. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre karayolları trafik yönetmeliği çerçevesinde yapılan değişiklik, sürücülerin işlemlerini daha rahat ve zamanında yapabilmelerine olanak sağlayacak.

Bakanı Ali Yerlikaya Önemli Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkemizde halen 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesinin kullanıldığını belirtti. Bu yüksek sayı yenileme sürecinin neden uzatıldığını daha net şekilde ortaya koyuyor. Bakan Yerlikaya, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına bu süreyi 31 Temmuz 2025’e kadar uzattıklarını belirterek yenileme işlemlerini son ana bırakmamak gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Yerlikaya, özellikle nüfus müdürlükleri ve sağlık raporu düzenleyen kuruluşlarda yoğunluk oluşmaması için herkesin bu süreçte daha planlı davranmasını tavsiye etti. “Eski sürücü belgelerimizi yenilemek için geniş bir zaman aralığı sağladık ancak bu sürenin sonunda beklenmedik bir yoğunluk yaşanmasını istemiyoruz” diyerek vatandaşların işlemlerini erkenden tamamlamasının önemine dikkat çekti.

Sürücü Belgesi Nereden ve Nasıl Yenilenir?

Ehliyet yenileme süreci aslında oldukça kolay ve sistemli bir şekilde yürütülüyor. Yenileme işlemlerine başlamak için ilk adım randevu almak. Bunun için “ALO 199” hattını arayabilir ALO 199 Mobil Uygulamayı kullanabilir veya doğrudan nvi.gov.tr adresinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Randevunuzu aldıktan sonra işlemleri tamamlamak için belirlenen tarihte gerekli belgelerle nüfus müdürlüğüne gitmeniz gerekiyor. Unutmayın ehliyet yenileme işlemleri yalnızca nüfus müdürlüklerinde gerçekleştiriliyor.

Öncelikle güncel biyometrik fotoğraf sağlık raporu, eski ehliyetiniz ve yenileme harcı için ödediğiniz tutarı gösteren makbuz yanınızda bulunmalı. Belgelerinizi eksiksiz bir şekilde hazırladığınızda işlemleriniz hem daha hızlı hem de sorunsuz ilerler. Bu nedenle randevu öncesi hazırlık yapmak yoğun bir güne hazırlıksız yakalanmamanız için önemlidir.

Ehliyet yenileme işlemleri sırasında nüfus müdürlükleri oldukça düzenli şekilde çalışıyor. Ancak yoğunluk dönemlerinde özellikle sürenin sonlarına yaklaşıldığında randevu almakta zorlanabilirsiniz. Bu nedenle işlemlerinizi mümkün olduğunca erken bir tarihte tamamlamanızı öneriyoruz. Böylece hem beklemekten kurtulur hem de son dakika stresine girmemiş olursunuz.