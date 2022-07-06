Eski Survivor Berna’nın giydiği mini etek neredeyse kasıklarına kadar! Gündemde kalmak için soyun…

Tv8’de yayınlanan ve en çok izlenen programlardan biri olan Survivor’da daha önce adaya veda eden Berna Keklikler, mini pozunu sosyal medyadan paylaşarak takipçilerinden büyük beğeni aldı. İyi yorumlar kadar kötü yorumlar da yapıldı. Her hafta elenen yarışmacıların adaya veda ederek ülkeye döndüğü yarışmada birçok isim döndükten sonra değişimiyle gündem oluyor. Değişimleri merak edilen yarışmacılar sosyal medyadan takip ediliyor. Peki, Berna Keklikler hangi kıyafetiyle bir kez daha gündeme geldi? Ayrıca Berna Keklikler; kendisi hakkında yapılan yorumlara nasıl yanıt verdi? İşte detaylar!

Berna Keklikler Paylaşımlarıyla Gündemden Düşmüyor

Daha önce Almanya’da katıldığı güzellik yarışmasıyla 2011 Miss Turkuaz Germany birincisi olan Berna Keklikler, aslında ekonomi okumakta ancak yüzme sporu ile ilgilenerek hobi edinmiş ve daha sonra kariyerine modellik yaparak devam etmiştir. Şu sıralar oyunculuk ve sunuculuk üzerine çalışmaktadır. Adını daha önce katıldığı programlar veya yarışmalarla duyurmuştur. En son Survivor All Star 2022 yarışmasına katılan Keklikler, şimdilerde paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Yapılan Yorumlara Cevap Vermedi

Birçok ismin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada her hafta bir kişi elenmektedir. Bu yıl Survivor All Star 2022’de yarışan Berna Keklikler, hayranlarını üzerek adaya veda eden isim oldu. Döndükten sonra sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan Berna Keklikler, zaman zaman cesur pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son paylaşımlarında mini eteğiyle dikkat çekerek göz kamaştırdı. Tenis kortunda verdiği pozlar dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine toplayan Berna Keklikler, daha önce yapmış olduğu twerk dansı ve sevgilisiyle olan videolarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Tenis kortunda paylaştığı mini etekli pozlarıyla da sosyal medyayı sallayan Berna Keklikler’e iyi yorumlar kadar kötü yorumlar da geldi. Sosyal medya kullanıcıları kalça frikiği veren Keklikler’e sevgilisinin kendisini kıskanıp kıskanmadığı, ailesinin bu pozlara tepki verip vermediğini sordu. Gündemde kalmak için bilerek yaptığı konusunda da eleştiriler aldı. Kendisinin bu yorumlara ne cevap vereceği ise merak konusu oldu. Kendisine yapılan olumlu olumsuz yorumlara henüz bir cevap vermedi.