Eski Ehliyeti Olanlar Zorunlu Olarak Ehliyetini Değiştirecek: Son Tarih 31 Aralık

Ehliyeti olanları yakından ilgilendiren bir duyuru geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ehliyeti halen eski tipte olanlar ve yeni ehliyete sahip olanlara uyarı yapıldı. 31 Aralık’a kadar süresi verilen eski ehliyetler için yenilenme tarihi ve ödenecek tutar da belirlendi. Yeni tip ehliyet başvurusunun ne zaman nereye yapılacağı konusuna binlerce vatandaş araştırma yapıyor. 31 Aralık tarihine kadar ehliyetini yenilemeyip, eski ehliyetini kullanmaya devam edenlere ise para cezası yaptırımı uygulanacak.

Son Tarih 31 Aralık

2022 yılının 31 Aralık tarihine kadar süre verilen ehliyet değişimi konusu için İl Nüfus Müdürlükleri ilgili hizmeti veriyor. Yeni ehliyet kullanıcının adresine ulaşana kadar geçici bir ehliyet kullanıcılara verilmektedir. Bu belge sayesinde yeni ehliyetine kavuşana kadar araç kullanmaya devam edilebilecek. Yapılan uyarılara rağmen 31 Aralık sonrası trafikte eski ehliyeti ile yakalanan kişilere para cezası verilecektir.

Yeni Ehliyet İçin Gerekli Belgeler

Eski ehliyetini yenisi için değiştirme başvurusunda bulunacak olanların ellerinde bazı belgelerle Nüfus Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması gerekiyor. Randevu talebi oluşturduktan sonra ilgili belgelerle başvuru yapıldığında ehliyet yenileme süreci oldukça kolay ve kısa süren işlemlerden oluşuyor.

Sağlık belgesi niteliği taşıyan ve Sürücü olur raporu ehliyetini yenilemek isteyenlerden istenen ilk belgeler arsında yer alıyor. Adres bilgilerinin Mernis sisteminde eksiksiz bulunması ve yeni ehliyete konacak olan son 6 ayda çekilmiş olması gereken biometrik fotoğraf isteniyor.

Yeni Ehliyet İçin 15 TL Ödeme Yapılacak

Ehliyet değiştirmek için araç kullanıcılarının yüksek tutarlarda ücret ödemeleri gerekmiyor. Sadece 15 liralık bir ödemesi bulunurken, bunun 13 lirası değerli kâğıt tutarıyken, 2 lirası da vakıf payı olarak kullanıcılardan isteniyor. Ödeme Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş bankalara yapılırken, online olarak da isteyen kişiler ehliyet ücretini ödeyebilir.

Ehliyetini yenilemiş olup çaldıran ya da kaybedenlerin yeni ehliyet belgeleri tekrardan çıkartmaları için ödemeleri gereken ücret ise 340 liradır.

Ehliyet Değiştirirken Sağlık Raporu Şart Mı?

Devlet hastaneleri ya da aile hekimliği aracılığıyla sağlık raporunun alınması eski ehliyeti yenisiyle değiştirme sürecinde zorunlu tutulan belgeler arasında yer alıyor. Yeni mevzuat değişimi ile birlikte sorunlu hale gelen bu koşul, sürücülerin genel bir sağlık muayenesinden geçerek sürücü olur raporunu almış bir şekilde ehliyet değiştirme randevusu oluşturulmalıdır.

Eski ehliyetin yenilenmesi için son tarihin verilmesinin ardından milyonlarca sürücü harekete geçerek ehliyetini nasıl ve nereden değiştireceğinin yollarını arıyor. Günümüzde halen bu gerekliliği son güne kadar bırakmış olan binlerce sürücü bulunuyor. Uyarı verilen son tarihe kadar eski ehliyetini değiştirmeyi ihmal edenleri ise büyük para cezaları bekliyor. Para cezası ödemek yerine 15 liralık yeni ehliyet bedelini ödeyerek yenisinin adrese gelmesi daha makul bir yöntemdir.

Yeni Ehliyet Nereden Alınıyor?

Eski ehliyeti değiştirirken gerekli evraklarla birlikte başvuruda bulunulan nüfus müdürlükleri kayıt işlemlerini başlattıktan sora yeni ehliyet vatandaşların adreslerine kadar ulaştırılıyor. PTT aracılığıyla gönderilen yeni ehliyetlerin sorunsuz ulaşabilmesi için başvuru sırasında adres bilgilerinin eksiksiz ve hatasız olması isteniyor.

Ehliyetini en son güncel hali ile kullanabilmek için son tarih 31 Aralık. Değişim süresi için yaklaşık 4-5 aylık sürenin bulunması dikkate alınarak sürücüler başvurularını son günlere bırakmadan ehliyet değişimini gerçekleştirmelidirler. Değişim sürecindeki bazı pürüzler son gülerin yoğunluğuna bağlı olarak bazı aksaklıkları da beraberinde getirerek eski ehliyeti kullanmaya devam etmek zorunda kalınabilir. Yakalanılması halinde para cezası almak ise hiç yoktan yere sürücülerin alabileceği cezai işlemler arasında bulunuyor.