Ertuğrul Özkök’ün Oğuzhan Uğur’la Diyaloğu Gündem Oldu: Dansözlük Yaptım Ne Olacak

Sedat Peker’in ifşaları sonrası Ertuğrul Özkök’ün geçtiğimiz yıllarda Oğuzhan Uğur ile girdiği diyalog yeniden gündem oldu!

Haber Global’de yayınlanan Tarafını Seç adlı programda geçtiğimiz sene Ertuğrul Özkök’ün cümleleri yeniden gündem oldu.

Eruğrul Özkök programda “Çok rahatlıkla Ben dansözlük yaptım diyebiliyorum. Çünkü gocunacak bir şey değil benim için bu. Bir jonglörcüyüm ben” demişti.

Haber Global’de yayınlanan 2021 tarihli yayında Oğuzhan Uğur ile Ertuğrul Özkök karşı karşıya gelmişti. O program Sedat Peker’in ifşaları sonrasında yeniden gündem oldu.

Programda Merkez medya mı, sosyal medya mı? konusu tartışılmaya açılmıştı. Konuklar Ertuğrul Özkök ve Oğuzhan Uğur karşıt fikirlerini savunmuştu.

Programın sunucusu geçtiğimiz günlerde Sedat Peker’in ifşa ettiği evli Yıldırım Demirören ile yasak aşk yaşayan ve bu torpili sayesinde bir yerlere gelen ve kanalın güvenliğini dahi kovduran ve Demirören’in karısının karşısına çıkmak için davet edilmediği düğüne giden Buket Aydın’ın da programda “Bana da Simit sat, onurlu yaşa; istifa et” diyorlar. O kadar çok duydum ki bunu” demişti.

Bunun üzerine Ertuğrul Özkök “Bana ‘Her devrin adamısın’ dedikleri zaman bu bana bir hakaret olarak gelmiyor kusura bakmasın kimse. Bu bana tam aksine yapmam gereken şeyi yapmışım diye geliyor. O yüzden de çok rahatlıkla ‘Ben dansözlük yaptım’ diyebiliyorum. Çünkü gocunacak bir şey değil benim için bu. Bir jonglörcüyüm ben” demişti.

Ertuğrul Özkök’ün bu ifadeleri yeniden gündem oldu.