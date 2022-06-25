Erkan Petekkaya Kalp Krizi Haberlerine İsyan Etti! Yalan Haberin Bu Kadarı!

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya Instagram magazin sitelerinde Özel Haber diyerek yayınlanan Erkan Petekkaya kalp krizi geçirdi haberini yalanladı!

Instagram magazin hesapları Erkan Petekkaya’nın kalp krizi geçirdiğini iddia etti. Hesap haberi “Özel Haber” diyerek vererek doğruluğu konusunda teyit vermişti. Ancak haber yalan çıktı!

Erkan Petekkaya’nın TRT dijital kanalına çektiği Son Gün adlı dizisi setinde kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. Erkan Petekkaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımla haberleri yalanladı.

“YİNE YALAN HABER”

Erkan Petekkaya dizi setinde bir video attı ve “Yine yalan haber” diye karşılık verdi.

REKLAM AMAÇLI MI ?

Erkan Petekkaya’nın haberi yalanlaması üzerine bu haberin çıkış amacının dizinin reklamı için yapıldığı sorusu gündeme geldi.

Haber yayan çok takipçili instagram magazin hesabı haberi “Özel Haber” olarak kendilerine ait olarak vermişti.