Erdal Özyağcılar Balkan Ninnisi’ni Anlattı

TRT 1’in yeni dizisi Balkan Ninnisi oldukça iyi reytingler elde ederek yüzleri güldürdü. Dizinin Köfteci Ramiz’i Erdal Özyağcılar diziyle ve kendisiyle ilgili merak edilenleri açıkladı.

Bir zamanlar ATV’de yayınlanan Elveda Rumeli dizisinin özleyenlerin yüzlerinin güldüren Balkan Ninnisi ilk bölümü ile ekranlara geldi. Dizi 4’lü oranlar alarak yaz sezonunda güzel bir açılış yaptı.

Balkan Ninnisi dizisi samimi öyküsüyle ve Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk, Sarp Bozkut gibi oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekti.

Dizide yıllar önce Elveda Rumeli dizisinden sonra yeniden Üsküp’e gelen usta oyuncu Erdal Özyağcılar diziyle ve kendisiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Erdal Özyağcılar Elveda Rumeli’de Sütçü Ramiz’dek Balkan Ninnisi’nde bu sefer Köfteci Süleyman olarak seyirci karşısına çıktı.

Erdal Özyağcılar verdiği röportajda samimi açıklamalar yaptı.

Özyağcılar Üsküp’te çekilen dizisi için “Türkiye’de çekilip yurtdışında oynanan ilk dizide de oynadım. Yabancı Damat’ın bazı çekimlerini Atina’da yapmıştık.” diye konuştu. Özyağcılar Yabancı Damat’ın ardından 12 yıl sonra Elveda Rumeli’yi Makedonya’da çektik. İki Yaka Bir İsmail’de bir kısmı da Midilli’de çekilmişti. Balkan Ninnisi yurt dışında çektiğim dördüncü dizim oluyor.”

“EN ÖNEMLİ ŞEY SENARYODUR”

Özyağcılar Balkan Ninnisi dizisinin Elveda Rumeli gibi ilgi görecek mi sorusuna da yanıt verdi;

“Elvada Rumeli çok büyük reytingler almıştı. Orada Balkanlar’da yaşayan Türklerin hatıra defterlerini açtık. Bazıları gözü yaşlı izliyordu bizim diziyi. Sıcacık bir hikayeydi. Balkan Ninnisi’nin de çok sıcak bir öyküsü var.

Elveda Rumeli’de Sütçü Ramiz’i oynuyordum burada da Köfteci Süleyman’ı.. Çok başarılı hikaye yazmış senarist arkadaşlarımız. Çok iyi bir kastımız da var. Çok umutluyum. Her zaman söylerim en önemli şey senaryodur.”

“SOSYAL MEDYAYI BEN ÇOK SEVİYORUM!”

Usta oyuncu sosyal medya konusunda Instagram’ı çok sevdiğini belirtirken başka platformlarda hesabının olmadığını söyledi Özyağcılar;

“Instagram’ı çok seviyorum. Çok güzel şeyler paylaşıyorum. Özellikle İstanbul’dan. Burada da çekimler yapıyorum. Türk çarşısından bazı yerler paylaştım. Terzisi, yorgancısı, köftecisi.. İlginç meslekler ve dikkat çekecek kareler.. Benim Twitter’ım ve Facebook’um yok. Eğer görürseniz o fake hesaptır. Ben sadece Instagram kullanıyorum.” ifadelerini kullandı.