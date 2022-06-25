Engin Altan Düzyatan’dan Hayranlarını Sevindirecek Haber

Geçtiğimiz sezon TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı isimli dizide başrol oynayan Engin Altan Düzyatan diziden ayrılması ile hayranlarını üzmüştü. İstirahat döneminde dinlenmeye çekilen yakışıklı oyuncu yaptığı açıklamalarda sevenlerini heyecanlandıracak ve mutlu edecek açıklamalarda bulundu.

Bazı sağlık sorunları yaşayan ünlü isim bir süre koltuk değnekleri kullanmıştı. Diziden ayrılmasının sağlık sorunları ile ilgili olup olmadığı merak konusu idi. Ancak yaptığı açıklamada oynadığı Oruç Reis karakterinin çok uzun yaşamadığı, dizinin başladığı dönemde sadece bir sezon oynayacağı ve Oruç Reis karakterinin senaryo gereği bitirileceği üzerine anlaşmanın yapıldığını açıkladı. Usta oyuncu şu sıralar dinlendiğini ve yeni projelere yakında bakacağını açıkladı.

Tarihi Dizilere Diriliş Ertuğrul İle Başladı

Oyunculuğa diziler ile başlayan Engin Altan Düzyatan, oyunculuk kariyerinde zirveyi Diriliş Ertuğrul dizisi ile yaptı. TRT 1 ekranlarında 2014 yılında yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi her hafta reyting rekorları kırdı. Tarihi bir dizi olan ve Osmanlı devletinin kuruluşundan hemen önceki dönemi anlatan dizi, Türk tarihinden esinlenerek kaleme alınmıştı. Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği performans ile kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Engin Altan Düzyatan, bu dizide oldukça usta isimler ile çalıştı. Hülya Darcan, Kaan Taşaner, Esra Bilgiç, Serdar Gökhan gibi ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan Düzyatan’ın oynadığı Diriliş Ertuğrul, 5 sezon boyunca izleyiciler tarafından reyting rekorları kırdı.

Engin Altan Düzyatan Kimdir?

İzmir 1979 doğumlu olan Engin Altan Düzyatan’ın ailesi Balkan göçmenlerinden olduğu biliniyor. Eğitim hayatını İzmir’de tamamlayan yakışıklı oyuncu 9 Eylül üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul’a gelerek DOT ve Kenter tiyatrosunda bir süre eğitim aldı. İlk olarak Naz elmas ve Hazal Kaya ile birlikte Beymen Clup 2010 koleksiyonun çekimlerinde yer aldı. Ardından birçok dizide rol alan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit’in torunu Neslişah Alkoçlar ile dünya evine girdi. Oyunculuk hayatına devam eden Engin Altan Düzyatan Neslişah Alkoçlar ile olan evliliğinden Alara ve Emir Aras isminde iki çocuğu dünyaya gelmiştir.

Engin Altan Düzyatan’ın Oyunculuk Kariyeri

Engin Altan Düzyatan, ilk olarak TRT 1 ekranlarında 2002 yılında yayınlanan Yeditepe İstanbul ve hemen ardından aynı dönemde aynı kanalda yayınlanan Koçum benim dizisinde rol aldı. Başrol oynadığı diziler ise Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı ile oyunculuktaki başarısını kanıtladı. Mühürlü Güller, Azize, Kadın Her Zaman Haklıdır, Kızlar Yurdu, Cesaretin Var mı Aşka, Cinayet, gibi dizilerde rol alan oyuncu 3’te 3 Tarih programının da sunuculuğunu üstlendi. Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Mezuniyet, Romantik Komedi gibi sinema filmlerinde başrol oynayan oyuncu birçok film festivali ve başarı ödüllerinde yılın erkek oyuncusu gibi birçok ödülün sahibi olmuştur.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı

Yavuz Sultan Selim han dönemini anlatan tarihi dizi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı isimli dizide oynayan Engin Altan Düzyatan, senaryo gereği diziye veda etmişti. Bazı sağlık problemleri de yaşayan Düzyatan dizinin reytinglerinin düşük olmasının diziden ayrılmasında etkilimi sorusu hayranları tarafından merak edilen konulardan birisi idi.

Ancak yaptığı açıklamada oynadığı karakterin senaryo gereği diziden ayrılmasından dolayı diziye veda ettiğini açıklayan Düzyatan, hayranlarına yeni sezonda yeni projeler ile ekranlara gelebileceğinin müjdesini verdi. Daha çok aksiyon sahnelerinin bol olduğu projeleri sevdiğini söyleyen oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Oruç Reis karakteri ile hayranları tarafından oyunculuğu ile tam not aldı.