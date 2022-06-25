Engin Akyürek’in Disney Plus Sorumluluğu!

Engin Akyürek’in kendi hikayesini yazdığı ve dünya çapında bir sansasyon yaratan başrolü oynadığı Kaçış dizisi ilk kez Disney Plus tarafından yayınlandı. İzleyicilerle ilk bölüm buluşması tüm dünyayı etkisi altına aldı ve sosyal medyaya açık bir şekilde yansıdı.

Öte yandan Engin Akyürek, ABD’li içerik devinin Türkiye’deki ilk yerli projesi olan Kaçış olma sorumluluğunu üstleniyor. Engin Akyürek bu sorumluluğu çok hissetti. Kaçış dizisinin Türkiye’deki dizi alanında çok olumlu etkilediği ve projelerin peş peşe gerçekleştirmesine vesile olacağı uzmanlar tarafından dile getirilmesi kadar da gerçektir.

Bu büyük sorumluluğu şöyle anlatıyor Engin Akyürek, “Sorumluluğu ciddiyetlik isteyen Disney Plus Türkiye tanıtımı oluyorsunuz. Ortada anlatılması gereken bir hikâye var etmeniz gerekiyor ve bu hem bir sorumluluk hem de bir endişedir. Bu benim için çok önemli, sadece manevi olarak değil, aynı zamanda sektör için de çok önemli” dedi.

Oyuncu, şu ifadeyi aktardı ve Kaçış dizisinden çok memnun olduğunu söyledi: “Bir şeyin hayalini kuruyorsunuz ve sonra onun hakkında farklı fikirleri olan insanlarla muhatap oluyorsun. Ve bu şekilde iş başka boyuta taşınmış olur. Ardından yönetmen araya girer, senarist girer ve en sonunda karakterler hazırlanır. Herkesin hayal gücü ortak bir dünya yaratmak için bir araya gelir. İşten çok mutluyum. Öncelikle derdi olan ve bunu parmağını kıpırdatmadan aktarılması benim için çok değerli.

Kaçış Dizisi Konusu Nedir?

Kaçış, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve başka ülkelerden bir grup gazetecinin bir Ezidi köyüne araştırma yapmak için gelen bir grup gazeteci hikâyesini anlatıyor. Grup, araştırma yapmak için geldikleri köye yapılan baskının ardından radikal bir terör örgütünün eline esir düşer. Ekip, terör örgütünden kurtulmak için amansız bir mücadele içine girmesini anlatıyor.

Kaçış Dizisi Oyuncuları

Kaçış dizisinde şu oyuncular yer almaktadır; Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi isimler oynamaktadır.

Engin Akyürek Kimdir?

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu olan Engin Akyürek, “Türkiye’nin Yıldızları” yarışma programını kazanarak sanat sektörüne girdi. Yarışma bittikten sonra Yabancı Damat dizisinin kadrosuna katıldı. 2004-2007 seneleri arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini oynayan Akyürek, 2006 yapımı Kader filminde ise Cevat karakterini canlandırmıştır. 2007-2008 seneleri içinde ATV’de yayınlanan Karayılan dizisinde Nizipli rolünü canlandırdı.

Oyuncu 2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde Mustafa Bulut karakterini canlandırmıştır. 2010-2012 yılları senelerinde Fatmagül`ün Suçu Ne? dizisinde Kerim Ilgaz karakterini oynamıştır. 2014 yılında Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Farah Zeynep Abdullah ile birlikte rol aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün’ ün başrolde olduğu Kara Para Aşk dizisinde Ömer Demir rolünü oynamış ve 2015 Uluslararası Seul Drama Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” seçilmiştir.

Engin Akyürek’in Yer Aldığı Projeler

Başarılı genç oyuncu birçok projede yer almıştır. İşte o projeler;

• Yabancı Damat ( 2004-2007 ) Dizi.

• Karayılan ( 2007-2008 ) Dizi.

• Bir Bulut Olsam ( 2009 ) Dizi.

• Fatmagül’ün Suçu Ne? ( 2010-2012 ) Dizi.

• Kara Para Aşk ( 2014-2015 ) Dizi.

• Ölene Kadar ( 2017 ) Dizi.

• Sefirin Kızı ( 2019-2021 ) Dizi.

• Kader ( 2006 ) Film.

• Çocuklar Sana Emanet ( 2018 ) Film.

• Yolun Açık Olsun ( 2022 ) Film.

Genç yaşına rağmen pek çok başarıya imza atan Engin Akyürek son dizisi ile de çok konuşulacağa benziyor.