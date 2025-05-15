Engeller Bir Günlüğüne Aşıldı: Yozgat’ta 24 Engelli Birey Askerlik Gururu Yaşadı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen anlamlı programda, 24 engelli birey temsili olarak askerlik yaptı. Gururla yemin eden gençlere terhis belgeleri verildi, aileler duygusal anlar yaşadı.

Bir Günlüğüne Asker Olan Yürekler, Yozgat’ta Buluşturdu

Yozgat’ta 24 engelli birey için unutulmayacak bir gün yaşandı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen özel etkinlikte, gençler sembolik de olsa askerlik görevini yerine getirdi, aileler gurur gözyaşlarını tutamadı.

Program kapsamında, Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim’in yer aldığı masada yemin eden engelli bireyler, askerlik hayalini bir günlüğüne yaşamanın mutluluğunu yaşadı.

“Askerlik Milletimizin Manevi Değeridir”

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, askerlik kültürünün Türk milletindeki derin anlamına vurgu yaptı: “Türk milletinin kültüründe, inancında askerlik kutsaldır. Asker ocağı, peygamber ocağı kabul edilir. Bugün burada bir günlüğüne de olsa bu kutsal görevi yapan kardeşlerimiz, bu değerin bir parçası olmanın gururunu yaşıyor.”

Vali Özkan: “Gençlerimizin Yeminleri Bizleri Gururlandırdı”

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise yaptığı konuşmada, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Bu coğrafyanın sarsılmaz ordusuna bir günlüğüne katılan gençlerimizi gönülden selamlıyorum. Şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Bugün burada edilen yeminler, milletimizin birlik ve beraberliğini perçinliyor.”

Terhis Belgeleri Teslim Edildi, Aileler Gözyaşlarını Tutamadı

Yemin töreninin ardından 24 engelli bireye terhis belgeleri takdim edildi. Ardından jandarma köpeklerinin yaptığı gösteriler büyük ilgi gördü.

Programda yer alan aileler ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Hülya Erdinç (anne):

“Bizi buraya getiren ve iyilikle karşılayan herkese teşekkür ederim. Bugün çocuğumla gurur duydum. Allah askerimizi, ordumuzu korusun.”

Hasan Varlık (ağabey):

“Kardeşim için bu gün çok özel. Asker olmayı çok isterdi, bugün o hayal gerçek oldu. Devletimize minnettarız.”

Engeller Askerlik Sevdisine Engel Olmadı

Yozgat’ta gerçekleştirilen bu özel etkinlik, sadece bir programdan ibaret değil; toplumsal farkındalık, sevgi, bağlılık ve eşit vatandaşlık duygularının bir araya geldiği bir sembol niteliği taşıyor.

Engelli bireyler için düzenlenen temsili askerlik uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem katılımcılar hem de aileleri için unutulmaz anlara sahne oldu.