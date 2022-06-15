En Uzun Yaşayan Burçlar Hangileri! Sizin Burcunuz Var Mı?

Uzun ve sağlıklı bir ömür elbette herkesin bu hayattan beklediği başlıca istekleri arasında yer alıyor. Burç özelliklerini araştırırken yaşama dair birçok ipucuna da sahip olmak isteyenler en uzun yaşayan burçların listesini de merak ediyor.

Karakter özelliklerinin büyük çoğunluğu hayatımıza yön verir derecede etkili olurken, uzun yaşamanın sırları burç özelliklerinde saklı olabilir. Astroloji bilimine dayalı olarak yapılan birçok araştırma sonucu uzun ömürlü olan burçların listesini ortaya koymuştur. Birçok kişiye alakasız gibi gelse de, uzmanlar burçlar ile ömür süresi arasında yakın ilişki bulunduğunu savunuyor. Araştırmalar kadın ve erkek olmak üzere farklı cinsiyet gruplarına göre yaşam süresi hakkında ipuçları veriyor.

Boğa Burcu Erkekleri Uzun Yaşıyor

Uzun yaşamak isterken sağlıklı olmayı da dileyen Boğa burcu erkekleri ortalama 80 yaşına kadar kaliteli bir yaşam sürebiliyor. Çalışkanlıkları ve aktif bir yaşamı benimsemeleri ile bilinen Boğalar, bu özelliklerinin karşılığını uzun yaşamak olarak alıyor.

Boğa burcunu takip eden Koç burçları da yaklaşık olarak 75 yaşına kadar yaşıyor. Bu sıralamayı takip eden Akrep ve İkizler burcu, erkeklerin ortalama olarak 70 yaşına kadar sıhhatli bir şekilde ulaştıklarını ortaya koyuyor.

İkizler Burcu Kadını Uzun Yaşıyor

Kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine dair yapılan araştırmalar kadınların erkeklerden daha uzun süre yaşadıklarını gösteriyor. İkizler kadını bu noktada uzun ömre sahip başlıca burçlar arasında yer alıyor. İkizler burcunu takip eden Oğlak ve Başak burçları ortalama olarak 80 yaşına kadar uzanan bir ömre işaret ediyor.

Astroloji bilimi yaşam boyunca insanların yaşamları hakkında birçok ipucu veriyor. Sağlık konusunda da birçok yönlendirmeleri ile hayatına yön veren kişiler, olası hastalıklara karşı bağışıklıklarını korumalarını gerektiğini yine burçlarından öğreniyor. Özellikle stres altındayken bağışıklığı düşen Koç burcu kadınları ortalama olarak 65 yaşına kadar yaşıyor.

Hangi Burçları Hastalıklar Tehdit Ediyor?

Kronik rahatsızlıklara meyilli olan bazı burçlar, yorgun ve çabuk yaşlanan bir bedene sahip olmayı kaçınılmaz kılıyor. Burcunun özelliklerini ve yaşamına olan getirilerini merak edenler, hangi hastalıklara davetiye çıkarabileceklerini de merak ediyor.

Boğa burçlarının obezite ve karaciğer hastalıklarına karşı açık bir bünyeye sahip olmaları, beslenme konusunda özenli olmalarını gerektiriyor. İkizler burcu kadın ve erkekleri içinde aynı sağlık durumları söz konusu olmakla birlikte aşırı zayıflık bünyelerinin bitap düşmesine sebebiyet verebiliyor.

Aslan Ve Terazi Burçları Kaç Yaşına Kadar Yaşıyor?

Sağlık problemlerini ciddiye almadıklarında yaşam sürelerini derinden etkileyen Aslan ve Terazi burçları için ikinci beyin sayılan bağırsak sağlığı çok önemlidir. Kronikleşen sağlık sorunları nedeniyle sosyal yaşamları da olumsuz etkilenmektedir. 71 ve 76 yaşları aralığında olan ömür sürelerini kaliteli ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için yüksek nem ve soğuktan da kendilerini korumaları gerekiyor.

Stres Akrep Burcunun Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

Strese karşı dayanıksız olmaları ile bilinen Akrep burçları, eğlenceli kişiliklerinin yanı sıra stresi yaşamlarının vazgeçilmezleri konumunda görmeleri yaşam sürelerini kısaltıyor. İnatçı kişilikleri nedeniyle teşhisi konmuş olan hastalıkları içinde tedavi olmayı reddederler. Eklem ve romatizma rahatsızlıkları ile öne çıkan Yay ve Oğlak burçlarını da genetik hastalıklar riski tehdit ediyor.

Burçların genelinin sağlığı konusunda risk oluşturan stres, kötü alışkanlıklar ve sağlıksız beslenme ile hastalıklara davetiye çıkarma riski kat ve kat artıyor. Burcunun özelliklerine ve getirilerine karşı hazırlıklı olmak isteyen kişiler, astroloji bilimine dair birçok detayı yakından araştırarak bilinçleniyor. Böylece ne kadar yaşayacaklarını ve hangi hastalıklara karşı temkinli olmaları gerektiği konusunda hazırlıklı davranabiliyorlar.