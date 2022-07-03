En Hamarat Benim Kadir Ezildi aşk sarhoşu oldu! Sevgilisiyle pozları yıktı ortalığı kasıp kavurdu! Sevgilisi o isimmiş

En Hamarat Menim Kadir aşk sarhoşu oldu! Sevgilisiyle pozları yıktı ortalığı kasıp kavurdu… Beğenilen program en hamarat benimin sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz günler kız arkadaşı ile paylaşımlarda bulundu. Çiftin samimi pozları hayranları tarafından oldukça beğenildi. Samimi ve doğal yorumları ile birçok kişinin takdirini kazanan başarılı sunucu birçok kişi tarafından merak edilen sevgili sorusunun cevabını sosyal medya üzerinden verdi. Yaptığı paylaşımlarda sevgilisinin adını da paylaşması takipçilerinden takdir topladı. Ancak Kadir Ezildi konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı.

Babası İçin Gözyaşı Dökmüştü

Neşeli sunucu Kadir Ezildi, geçtiğimiz programda oldukça duygusal bir konuşma yapmıştı. Ekranlarda hayat hikayesini anlatan sunucu izleyenleri de gözyaşına boğmuştu. Küçük yaşlarda babasını kaybeden ünlü isim zor şartlarda büyüdüğünü ve küçükken bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığını anlatmıştı. Ancak konuşmasının sonunda bu zor günlerin eksikliği kendisine yaşatmayan bininin olduğunu ilan etmişti. Programdan kısa bir süre sonra ise ünlü sunucu paylaşımda bulundu.

Neden Yüzük Taktığı Ortaya Çıktı

Her bölümde yüzük ile sunuculuk yapan başarılı isim sosyal medyada oldukça konuşulur bir hale geldi. Kimi takipçisi yüzüğü öylesine taktığını düşünürken kimisi ise evli ya da nişanlı olduğunu düşündü. Gerçek ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Yapılan paylaşımlarda kız arkadaşında da yüzük olması oldukça dikkat çekti. Bu nedenle Kadir Ezildi’nin sözlü olabileceği düşünülmekte. Hayranları konuyla ilgili başarılı sunucudan yakın zamanda bir açıklama beklemekte.

Sevgilisi Kim?

Yaptığı bazı röportajlarda temizlik takıntısı nedeniyle kız arkadaş bulmakta zorlandığını ifade eden ünlü isim sonunda kız arkadaşının ismini de açıkladı. Takipçileri paylaşıma resme aşka geldiler tarzında olumlu yorumları ile paylaşımı süslemeyi başardılar. Kadir Ezildi’nin kız arkadaşının adı ise Eda Özkorucuklu olduğu öğrenildi.

Ancak mesleği ve kedisi hakkında henüz bir bilgiye sahip olunamadı. Gelecek olan programlarda ünlü ismin sevgilisi hakkında açıklama yapması beklenmekte. Öte yandan bu paylaşımın ardından henüz çiftin bir paylaşımı gelmedi. Kadir Ezildi son zamanlarda sıklıkla gündemde kalmayı başaran isimlerden arasında yer almakla birlikte son zamanlarda gelecek vaat eden ünlüler arasında da yer alıyor.