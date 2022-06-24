En Hamarat Benim 24 Haziran 2022 Cuma Sezon Finali Birincisi Kim Oldu? Kadir Ezildi Açıkladı!

Fox Tv’nin sevilen yarışması En Hamarat Benim bugün sezon finali ile ekranlara geldi!

Ekranların temizlik ve yemek programı En Hamarat Benim bugün 24 Haziran 2022 Cuma sezon finaliyle ekranlara geldi.

Kadir Ezildi’nin eğlenceli sunumuyla ekrana gelen Fox Tv’nin gündüz kuşağı yarışma programı En Hamarat Benim bugün sezon finali yaptı.

Cuma günleri haftanın birincisinin açıklandığı En Hamarat Benim programında bugün sezon finali heyecanı vardı. Bugün haftanın birincisi aynı zamanda sezon finali birincisi olarak kapadı.

En Hamarat Benim 24 Haziran 2022 Cuma birinci kim oldu?

Dün Efsane Hanım ve Özlem Hanım’ın kavgası programa damga vurmuştu. Bugün haftanın finalinde Özlem hanım marifetlerini sergiledi.

Ceylan Hanım, Şeyma Hanım, Özlem Hanım, Kunduzhan Hanım ve Efsane Hanım’ın Kadir Ezildi’nin verdiği puanlarla toplandı ve birinci belli oldu.

EFSANE HANIM’A DÜŞÜK PUANLAR!

En Hamarat Benim yarışmasında dün Efsane Hanım Ceylan Hanım’dan 2 Puan, Şeyma Hanım’dan 3 Puan, Özlem Hanım’dan 2 Puan ve Kunduzhan Hanım’dan 2 Puan almıştı.