En çok boşanan burçlar ve en çok aldatılan kadın burçları açıklandı! Okumadan sevgili yapmayın!

Okumadan sevgili yapmayın! En çok boşanan burçlar ve en çok aldatılan kadın burçları açıklandı! Boşanmaya en elverişli olan burçların arasında yay burçları ilk sıradadır. Yay burçları artık eşleri ile eğlence anlayışlarının uymadığını fark etmelerinden sonra onlardan boşanabilirler. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından dolayı ayrılma potansiyellerinin yüksek olduğu kova burçları ise eşlerine sadık olmalarından dolayı karşılarından ihanet görmedikleri sürece boşanma gibi bir durumda olmaktan hoşlanmazlar.

Yay burçları ile beraber aslan burçları da boşanmaya hazır olabilecek burçlardan biridir. Ancak aslanlar, karşılarındaki insandan bir şeyler almaya devam edemezlerse boşanırlar.

En Çok Aldatılan Kadın Burçlar Hangileridir?

Aldatılmayla sık karşılaşan kadın burçlar, şöyle sıralanabilir:

• Balık: Balık kadınları, eşlerine her zaman büyük bir sevgi ve ilgi ile bağlanmalarından dolayı en çok aldatılan burçların başında gelir. Biriyle beraber olmalarından sonra kimseye bakmayan balık kadınları eşleri tarafından ilgisiz bırakılmaya başlandığı zaman aldatıldığını anlayan burçlardan biridir.

• İkizler: İkizler kadınları, her ne kadar dengesiz olsalar da ilişkilerinde aldatılmakta olan burçlardan biridir. İkizlerin aldatılması genellikle partnerleri ile uyuşmamaya başlamalarından hemen sonra gerçekleşir.