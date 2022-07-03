Emel Müftüoğlu Senden Daha Güzel Dizisinde

Emel Müftüoğlu sesini çok sevdiğimiz ve uzun yıllardır başarılı bir müzik kariyerine imza atmış bir isim. Aynı zamanda onu pek çok televizyon dizisinde de izledik. Dizilerdeki performansı da çok beğenilen Müftüoğlu en son Çocuklar Duymasın adlı dizide yer almıştı. Ama şimdi yeni bir projeyle ekrana dönüyor ve bu durum onu çok heyecanlandırmış görünüyor. Sanatçı tam dokuz yıldır diziler dünyasından uzak. Bu yüzden yer aldığı yeni dizi projesi Senden Daha Güzel’in kendisi için farklı bir anlamı var. Uzun zaman sonra setlere dönmek de kendisine çok iyi gelmiş.

Emel Müftüoğlu Dizileri

Çocuklar Duymasın dizisinden önce Müftüoğlu, Sessiz Gece ve Son Ağa dizilerinde oynadı. Televizyon ekranına farklı bir hava katan ve çok yakışan oyuncuyu ekranlarda görmek seyircilere iyi geliyor. Yer aldığı dizileri renklendiren ve başarılı bir oyunculuk sergileyen Müftüoğlu uzun bir süredir ekrana gelmedi. Akıllarda ise en son performansı olan Çocuklar Duymasın’ daki İdil karakteri ile kaldı. İdil ve eşi, başrollerdeki Haluk ve Meltem’in yan komşusu rolündeydi ve dizinin dinamik ve hareket kazanmasını sağlamıştı. Haluk’la aralarındaki gizli savaş da izleyicilerin hoşuna giden bir ayrıntıydı.

Bir Romantik Komediyle Ekrana Dönüyor

Romantik komedi dizileri yaz ekranının en önemli eğlence kaynağı. Genç ve usta oyuncuların yer aldığı birbirinden güzel ve renkli romantik komedilerin birçoğu yayınlanmaya başladı bile. Bunlardan birisinde Müftüoğlu’nu izlemek de seyircilerin hoşuna gidecek. Senden Daha Güzel Fox TV’nin iddialı yaz dizilerinden birisi. Salı akşamları seyirciyle buluşan ve ilk bölümünden itibaren dikkat çeken dizide oynayanlardan birisi de Emel Müftüoğlu.

Dizinin şimdiye kadar dört bölümü yayınlandı ve izlenme oranı açısından gayet iyi bir performans sergiledi. Bazen hareketli ve eğlenceli bazen de hüzünlü olayların yaşandığı dizi güzel bir aşk hikâyesini ekranlara getirmeye devam ediyor. Cemre Baysel ve Burak Çelik’in başrolleri paylaştığı dizide Ebru Cündübeyoğlu ve Sevinç Erbulak gibi deneyimli oyuncular da bulunuyor.

Senden Daha Güzel Konusu

Kadrosunda çok sevilen isimlerin de yer aldığı Emel Müftüoğlu’nun da bir bölümünde konuk oyuncu olarak bulunacağı Senden Daha Güzel dizisinin ilginç bir konusu var. Antep’te ailesiyle skin bir hayat sürerken annesinde ona bir plastik cerrahi kliniği kalan ve kliniğin başına geçmek üzere İstanbul’a gelen Efsun’un ve uzun zamandır onun annesiyle çalışan Kaan’ın hikâyesi izleyicileri yakalamayı başardı.

Dört bölümdür de izlenme oranları gayet başarılı ve dizi eğer yaz sezonunda başarılı bir reyting grafiği yakalarsa Eylül ayında devam edebilecek dizilerden birisi olmaya aday. Diziyi eğlenceli yapan detaylardan birisi de her bölümde bazı sürpriz oyuncuların yer alması. Yeni bölümde de Emel Müftüoğlu’nun yer alması izleyicileri memnun etti.

Efsun ve Emir Aşkı Doludizgin İlerliyor

Başlangıçta her ikisi de birbirini tanımayan ve hatta yanlış kimliklerle tanıyan Efsun ve Emir’in Gaziantep’te başlayıp İstanbul’da devam eden aşkı izlenmeye değer bir dizi ortaya çıkarıyor. Plastik cerrahinin başrollerde yer aldığı dizi hareketli ve bazen de hüzünlü sahneleri ile çok beğeniliyor. Son bölümün fragmanı yayınlandığından beri de beşinci bölüm iple çekiliyor.

Emir’in klinik dışında yaptığı ameliyat ve kurula çıkma tehlikesi yeni bölümün en beğenilen konularından birisi. Fragmanda görülmeyen Müftüoğlu’nun henüz hangi rolde yer alacağı belli değil. Ama bu sürpriz de zaten hikâyenin gidişatıyla iyi bir denge tutturan diziye iyi gelecek gibi görünüyor. Dizinin takipçileri şimdiden beşinci bölümü beklemeye başladı ve dizi internetten de en çok izlenen yapımlardan birisi.