Emekliye zam oranı netleşti! En Düşük emekli maaşında sürpriz var

Son günlerde çalışan, SSK emeklisi, BAĞ-KUR emeklisi ve memur emeklisi herkesin gözü kulağı hükümetten gelecek açıklamalarda. Peki, BAĞ-KUR ve SSK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Heyecanlı bekleyiş sürerken açıklanan enflasyon rakamları ile meraklar iyice arttı. Hükümetten beklentiler bir hayli yüksek. TUİK tarafından yapılan Mayıs ayı enflasyon açıklamalarının ardından gözler Haziran ayının enflasyonuna çevrildi.

Haziran ayı enflasyonu açıklandıktan sonra Temmuz ayının emekli aylıkları da netlik kazanmış olacaktır. Mayıs ayı ile birlikte enflasyon zammı yüzde otuz beşi çoktan geçti bile. Artık emekli zamları için geri sayım başlamışken TUİK verileri ile Mayıs ayı enflasyonu aylık %2. 98’lşk bir artışla yıllık %73.50 seviyelerine geldi. Son 6 aylık enflasyon farkı göz önünde bulundurularak Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan emekli maaş zamlarında 5 aylık fark çoktan kesinleşti. Geriye sadece Haziran ayının açıklanacak enflasyonu kaldı.

En Düşük Memur Ve Emekli Maaşları Temmuz’da Ne Olacak?

Mevcut verilere göre şu anda 6.314 TL olan en düşük memur maaşı 8.560 TL’ye yükselecek. Şu anda 4.289 TL olan en düşük memur emekli maaşı 5.790 TL’ne yükselecek. 2000 yılından önce emekli olmuş SSK emeklilerinin aylıkları ise enflasyon verileri dikkate alınırsa 3.093 Türk Lirasından 4.467 Türk Lirasına artacak. 2000 yılından sonra emekli olan SSK emeklilerinin aylıkları ise 2.500 Türk Lirasından 2.759 Türk Lirasına yükselecektir.

Esnaf BAĞ-KUR emekli aylıkları ise en düşük 3.254 Türk Lirasına, tarım BAĞ-KUR emekli aylığı ise, 3.068 Türk Lirasına yükselecektir. Elbette, yukarda bahsedilen rakamlar Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklamasına göre değişiklik gösterecektir. Ve gelelim en düşük memur emekli aylığına.

Emeklilerin Temmuz Ayı Zam Oranı Belli mi?

Henüz Haziran ayı enflasyon oranları açıklanmadığı için Mayıs ayına kadar 5 aylık enflasyon oranına göre memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Temmuz ayında alacakları zamlar da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Beş aylık enflasyon oranı şu ana kadar 35.64 olarak belirlenmişti. Bu da aşağı yukarı, geçmiş yılların tahminlerine göre Haziran ayında 38 seviyelerinde olacağı anlamına geliyor.

Emekli Zamları İle İlgili Bakan Bilgin’in Açıklamaları

Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında toplu sözleşmeye istinaden yüzde 7’lik bir zam alacaklardı. Mayıs ayına kadar 5 aylık enflasyon oranı göz önünde bulundurulduğunda memurlar ve memur emeklileri için yüzde 28, 14 oranında bir enflasyon farkı ortaya çıkıyor. Haziran ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon oranı ile net olarak maaş zamları belli olmuş olacak.

Bu konu ile ilgili olarak, Bakan Bilgin’den yeni zam sinyali olarak algılanan bir açıklama geldi. Bakan’ın bu açıklaması ek bir zam mı geliyor sorularını oluşturdu. Bakan Bilgin’in açıklamaları şu şekilde ifade etti; Temmuz ayında tekrar işçilere ve tüm kamu çalışanlarına memur ve emeklilere onları koruyacak yeni düzenlemeler geleceğinin haberini vermek istiyorum.

Açıklamalarının ardından birçok kesimi ilgilendiren maaş zamları merak konusu oldu. Birçok kişi tarafından da yeni bir zam müjdesi olarak yorumlanan bu konuşmaların ardından gözler Haziran ayında açıklanacak enflasyon oranına çevrildi.

Meraklı bekleyişler için vakit oldukça daraldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayındaki enflasyon verilerine bakarak Haziran ayında enflasyonunun sabit kalması durumunda Temmuz ayında emekliler yüzde 35 civarında bir zam alıyorlar fakat bu oran daha şimdiden birçok kesim tarafından oldukça az bulundu. Bu konuda bakanın açıklamaları ve Haziran enflasyon oranı bekleniyor.