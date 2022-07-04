Emekliye son dakika zam haberi! İntibak zammı geldi bu ay maaşlarına eklenecek! İşte net detaylar

Devletten ödeme alanlara müjde! Emekli aylığı ve diğer sosyal yardım alanlara bayram harçlığı verilecek. Özellikle emeklilerin yüzünü güldüren bu durum bu yılda emekliye vurdu. Emekli maaşına sahip kişiler düzenli olarak bir gelire sahiptir. Zamanında çalışıp sigorta primini dolduran ve yaşı gelen kişiler emekli olur. Herkes farklı emeklilik planı yaparken çalışmadan, çalışmışlığın ödülü olarak verilen bu maaş sabit değildir. Yıllara göre zamlanan emekli aylığı emeklileri mağdur etmeyecek seviyede hesaplanarak değer kazanır. Her yıl düzenli olarak bütçe ayrılan emekli maaşları için bir de ikramiyeler mevcuttur. Bayramlarda harçlık olarak verildiği nitelendirilen ödeme türü aslında ikramiyedir. İkramiye emekli herkesin hesabına yatan ekstra ücreti belirtir.

Emekliye İntibak Zammı Nedir?

İntibak zammı beş milyondan fazla kişiyi etkileyecek bir durumdur. Emeklilerin ödemeleri iki ana gruba ayrılarak yapılmaktadır. Bu durumda 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanları kapsayacak şekildedir. İntibak ile karşımıza çıkan bu durumda gerekli düzenlemeler görüşülmüş fakat kesin bir sonuca varılmamıştır. 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar ve sonrasında emekli olanlar için farklı tarife uygulanmaktadır. Emekliler için büyük sorun yaratan bu durumda sigorta primini 2000 öncesinde tamamlayan fakat 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlar için sorun teşkil etmektedir. Bu sorunun düzenlemesi için gerekli görüşmeler yapılmaya devam etmektedir. Bu iki farklı emekli arasındaki farklın giderilmesi için bazı düzenlemeler yapılmıştır. İşte bu düzenlemeler intibak zammı ile ortaya konulmaktadır.

Emekliye İntibak Zammı Ne Kadar?

İntibak zammı emeklilere yönelik yapılacak düzenlemede 55 TL ve 350 TL arasında zam bekleniyor. Yapılacak düzenleme ile gruplar arasındaki gelir dengesizliğini kaldırılması bekleniyor. Mevcut emekli maaşına düzenli olarak eklenecek bu tutar için henüz kararlaştırılmış bir sonuç yoktur. Fakat pek çok emekliyi ilgilendiren bu durumda gerekli düzenlerin yapılması için çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan görüşmeler bir sonuca ulaştığı zaman emekliyi bekleyen zam miktarı belirtilmiştir. Yatan primin tutarına ve emekli olma yaşına göre zammın miktarı sonuçlanacaktır. Emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi ve yaşam şartlarının düzenlenmesi için maaşlara yapılan zamlar devam edeceğe benziyor.