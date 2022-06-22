Emeklilik Fırsatı Geliyor! 15 Yıl Sigortası olanlara erken emeklilik

Milyonlarca çalışan erken emeklilik hayali için çalışmaya devam ederken bir yandan da emekli olmanın yollarını araştırıyor. Sigorta başlangıç tarihi de emeklilik için önemlidir. Vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumlarından emekli maaşı alabilmeleri için üç tane temel şart bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda emeklilik tarihi geriye veya ileriye dönük olabilir. Örneğin, kayıt tarihi 1999’dan önce veya sonra olan kişiler için emeklilik tarihleri farklılık gösterebilir.

SGK’ya 3600 prim ödeyen ve yaş şartını sağlayan vatandaşlar için 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaları halinde teminat süresi 15 yıldır. Yaş gereksinimleri, hizmet yılı ve prim günlerinin tamamlanma tarihine dayanmaktadır. Bu tarih baz alınarak çalışanlar erken emeklilik fırsatlarından yararlanabilmektedir. Prim gün koşullarının tamamlanması ile emeklilik yaşının belirlenebilmesi için kadınların en az 50, erkeklerin en az 55 yaşında olmaları gerekmektedir.

Emekli Olma Kriterleri Herkesin Merak Konusu

Belirsiz iş akdini feshederek haklı sebeplerle istifa eden işçiye ihbar süresi verilmez. Öte yandan, sigorta başlangıç tarihinden önce askerlik yapmış biri, sigorta başlangıç tarihini ileri alabilir ve böylece borçlunun prim ödeme günlerini artırabilir.

Emeklilik için öngörülen sigortalılık süresini ve yaşını doldurup çalışma günleri emekli olmaya yetmeyenler askerlik borcu çıkarabilirler. Örneğin, emekliliğine 5 ayı kalan bir kişi, bu 5 ayı borçlanarak emekli olmaya hak kazanabilir. Ancak Singapur Ulusal Bankası’na göre, ilk sigortasını yaptırdıktan sonra askerlik borcu olan kişiler erken emekli olamıyor.

10 Yılda Emekli Olma Koşulları!

10 yıldan fazla emekli olabilmek için 3600 gün prim ödemesi ve yaş sınırının tamamlanmış olması gerekmektedir. Bir diğer önemli koşul ise çalışanın sigortalılığının başlangıç tarihidir. 3600 prim gününün 15 yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir. 2018 yılında 3600 prim gününü doldurmuş olanlar için prim başlangıç tarihinin Eylül 1999’dan önce başlaması gerekmektedir. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar için prim ödeme gün sayısı 4500, 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için prim ödeme gün sayısı 5400’dür. 10 yıl 3600 prim gününü tamamladıktan sonra erkekler 55 yaşında, kadınlar 54 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

Doğum Borçlanması

Kadın çalışanlar, sahip oldukları çocuk sayısına göre prim kazanma imkânına sahip olabilmektedir. Bu fırsat, 3 çocuğa kadar ödünç vererek 2160 gün veya 6 yıl kazandırır. Doğum belgesi için şartlar aşağıdaki gibidir;

Doğum öncesi SSK kaydı,

Doğum tarihinden itibaren iki yıl içinde herhangi bir prim ödememiş olmak (Primleri kısmen ödenmişse, aynı süre içinde ödenmeyen primlerin dönemini borçlu olmak.)

Çocuğun doğumdan sonra 2 yıl sağ olması,

Askerlik Borçlanmasıyla Emeklilik!

Sigortalılar emeklilik yaşına geldiklerinde prim günlerini kaçırmışlarsa SSK’dan askerlik hizmeti alarak prim günlerini arttırabilirler. Askerde Yedek Subay olarak görev yapanlar, Yedek Subay Okulunda geçirdikleri zamanı ödünç alabilirler. Özel sıfatla askerlik yapanlar bu sürenin bir kısmını veya tamamını diledikleri gibi ödünç alabilirler. Askerlik borcunu ödeyerek sigorta başlangıç tarihini askerlik süresine getirdi ve o tarihe göre emekli oldu. Özellikle emeklilik yaşına takıntılı olanlar için faydalıdır. Kişilerin yaş beklemeden emekli olmalarını sağlar.

Yaştan Emekli Olma! Nasıl Olmaktadır?

Kısmi emeklilik denilen yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim tarihi, teminat süresi ve yaşının doldurulması gerekmektedir. 3600, 4500 ve 5400 primli gün yaşlarında emekli olabilirsiniz. İlk teminatın başladığı tarihten itibaren 15 yıl 3600 gün yaş şartı aşağıdaki gibidir;

3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında mezun olanlar 58 yaşında,

24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında mezun olan kişinin 59 yaşında olması,

24 Mayıs 2014 tarihinden sonra bitiren kişi 60 yaşında olması gerekir.

Bu şartlara uyan kişiler yaştan emekli olma şansını yakalayabilirler. Böylece emekli maaşını alma hakkına sahip olabilirler.