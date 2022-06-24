Emeklilere gece yarısı güzel haber! Ek Ödemeler Yapılacak

Emekliler için özel kampanya açıklaması yapıldı. Bankalar emekli müşterileri çekmek için promosyonlar yürütüyor. TEB emeklilik promosyon kampanyasını açıkladı. Emekli maaşını TEB’e getirenlere toplu ödeme yapılacak. Promosyona göre maaşı 4000 TL alacak. TEB, emeklilik promosyon kampanyasının detaylarını yayınladı.

TEB 3750 TL Promosyon Veriyor!

TEB, emekli maaşını TEB’e getiren müşterileri için yeni bir emeklilik kampanyası başlattı. TEB’den 36 ay emeklilik taahhüdü veren ve taahhüt süresi içinde en az iki otomatik fatura ödeme talimatı olan emekli müşterileri, 3.750 TL’ye varan nakit promosyonlardan yararlanabilecek. Ayrıca TEB’e davet edip maaşını TEB’e getiren her emekli, yakınları için en fazla 2.500 TL’ye kadar 250 TL nakit ödül kazanabilmektedir. TEB’in emeklilerine özel EFT/HIZLI ve havale işlemlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirildiği müşteri hizmetleri hattı bulunmaktadır.

TEB Açıkladı!

Artan enflasyondan etkilenen her gün yeni ürünler ortaya çıkıyor ve emeklilerin omuzlarındaki yaşam yükü artmaya devam ediyor. Emekliler ek ödeme ve destekleri incelemeye devam ederken, konuyla ilgili TEB’den de açıklama geldi. Emeklilere özel kampanya düzenleyen TEB, emekli maaşı taahhüt edenlere en yüksek teklifi veren banka olarak ilk sırada yer aldı.

Emekli maaşı taahhüt edenlere 3.750 liraya kadar maaş artışı, emekli tanıdıkları olanlara 2.500 liraya kadar nakit ikramiye verilecek! Emeklilerin yaşam sorunları giderek ağırlaşırken, bankaların sunduğu maaş zammı da yakından izlendi. 2022’de maaş zammı alacaklar, TEB’in emekli maaşı artışına kaydolmaları halinde 6.000 250 TL parasal teşvik almaya hak kazanacaklar.

Emekliler için düzenlenen etkinlikte, emekli maaşını taşımayı taahhüt edenlere 3 bin 750 liraya kadar, emekli tanıdık getirenlere ise 2 bin 500 liraya kadar nakit ödül verilecek. TEB, 36 aylık emeklilik sözleşmesi imzalayan ve 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı verenlere emeklilik ödemesini nakit olarak yapmaktadır. Ve bu rakam maaşa göre belirlenir; 1.499 TL’ye kadar 500 TL nakit promosyon ve 2.100 TL ekstra promosyon dahil toplam 2.600 TL, 1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı olanlar için 625 TL nakit promosyon ve 2.500 TL ekstra promosyon olmak üzere toplam 3.125 TL, 2500 TL ve üzeri emekli maaşı olanlara maaş promosyonları için 750 TL nakit promosyonlar ve 20500 TL ek promosyonlar olmak üzere toplam 3250 TL ödenecektir.

Diğer Bankalardan da Açıklama Geldi!

Kamu bankaları her 3 yılın başında sosyal güvenlik kurumu ile ücret ödeme sözleşmesi imzalıyor ve bu yılın başında yenilenen sözleşme kapsamında sunacakları ek ödeme hizmetlerinin detaylarını paylaşıyor. Çeşitli kamu bankalarının sunduğu promosyon hizmetlerinden kendi yöntemleriyle yararlanmak isteyen vatandaşlar, 3 yıl süreyle bordro hesabını ilgili bankaya devretmelidir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası tarafından ortaklaşa açıklanan ancak ilgili bankalarca hizmete sunulacak olan promosyon kapsamında SGK emekli maaşı tutarına göre yapılacak ek ödeme tutarları aşağıdaki gibidir;

1.499 TL ve altı SGK emekli maaşı olan yeni müşteriler: 500 TL

1.500-2.499 TL arasında SGK emekli maaşı olan yeni müşteriler: 625 TL

2.500 TL ve üzeri SGK emekli maaşı olan yeni müşteriler: 750 TL

ING Bank, yeni dönemde emekli yakınını sevk eden her müşterisine 250 TL ek ödeme yapacağını duyurdu. Ayrıca banka, bordro hesabı olan yeni müşterilere aşağıdaki ücretsiz ödemeleri yapacağını duyurdu;

SGK emekli maaşı 1.499 TL ve altı olan yeni müşteriler: 1.850 TL

1.500- 2.499 TL aralığında SGK emeklisi olan yeni müşteriler: 2.300 TL

2.500 TL ve üzeri SGK emekli maaşı olan yeni müşteriler: 2.750 TL