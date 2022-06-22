Emekli Maaşları 40 Gün Detayı Ortaya Çıktı! SGK’ dan Haber Var!

Çalışanlar, işverenler ve memurlar milyonlarca insanla yakından ilişkilidir. Emekli maaşının detayları 40 gün olarak belirlendi. 90 güne kadar. İki maaşla ilgili çok önemli bir karar. Alacakların acenteye bildirilmemesi halinde kişi 10 yıllık zamanaşımına uğrar. Maalesef, emeklilik fonlarına katkıda bulunması gereken kız çocuklarına mevzuat gereği yetim maaşı bağlanmıyor. Başvuru tarihiniz Aralık 2017’den önceyse iki emekli maaşı alabilirsiniz. SGK bu tarihten sonra değişiklik yapar ve para iadesi isterse dava açabilirsiniz. Vatandaş bazı soruların cevabını merak ediyor. Mesela;

30 Mayıs 2022 tarihinde memuriyetten emekli oluyorum. Emekli maaşım bağlanınca bilgi almak istiyorum. SGK tarafından sağlanan emeklilik hesaplama robotunun hesaplaması doğru mu? Babam emekli sandığından emekli oldu. 2016 yılında öldü. Halen çalışmakta olan ve bekar olan memurun emekli sandığına tabiyim. Babamın emekli maaşını alabilir miyim? Şeklinde pek çok sorunun cevabı merak edilmektedir.

İşte Merak Edilen Sorular!

İşçiler, memurlar, dullar, yetimler, emekliler, bu soruların cevaplarını arıyor. İşte o sorular ve cevapları…

Annem üzerinden SSK’dan para aldım. Yurtdışında yaşıyorum ve maaşım var ama çok düşük. SSK maaşımı geri almak için ne yapmalıyım, açıklar mısınız? Saygılarımla.

Merhabalar, yetim aylığına hak kazanabilmeniz için yurt içinde veya yurt dışında çalışmıyor olmanız veya aylık gelirinizin olmaması gerekmektedir. Asgari ücretinizin 1/3’ünden fazlasını alırsanız emekliliğiniz kesilir.

Benim adım Hümeyra Cumalı. Babamı 1984’te, annemi 2017’de kaybettim. Ben onların tek çocuğuyum ve bekarım. 2017 yılında annemin vefatı ile babamın BAĞ-KUR’u annemin SSK emekli maaşına bağlandı. Sorum şu, Allah dilerse bu yılın sonunda SSK’dan emekli olacağım, yetimler için emekli maaşı alabilir miyim? Şimdiden çok teşekkür ederim.

Merhaba, yetim aylığı 1984 yılında babanız tarafından size verilen BAĞ-KUR kapsamında kalmaya devam edecektir. Annenizden alacağınız 4/A yetim aylığı sona erdi.

Merhabalar, 30 Mayıs 2022 tarihinde memuriyetten emekli oluyorum. Emekli maaşım bağlanınca bilgi almak istiyorum. Teşekkürler.

Merhabalar, 4/a ve 4/b aralıklarında hizmetiniz yoksa ortalama 40 gün içinde emekliliğiniz bağlanır. Ancak farklı statülerde işleriniz varsa bu süre 90 güne kadar çıkabilir. Emekliliğinizi bağlayan kurum, diğer hizmetleri sunan ve hizmetlerinizi talep eden merkezinize bir mektup gönderecektir. Hızlı sonuçlar için, mektubu nereye yazdığını öğrenmek için arşivcinizle iletişime geçin ve ardından mektubu yazan ajansla iletişime geçin. Sonuçlar daha hızlı olacaktır.

Merhaba benim adım İbrahim Çalışkan. SGK tarafından sağlanan emeklilik hesaplama robotunun hesaplaması doğru mu? Buradaki rakamlara dayanarak emekliliği düşünüyorum. 200 -300 TL fark olabilir ama daha fazla olur mu diye sormak istedim. Saygılarımla.

Merhaba, ajansın açıkladığı aylık hesaplama sistemi tamamen doğrudur. Ancak farklı eyaletlerde hizmetleriniz varsa hata alabilirsiniz. Yani 4/a aylık hesabından aylık maaşınızı hesaplarsanız ve 4/b veya 4/c hizmetiniz varsa, program bunları dikkate almaz. Bunda hatalar olabilir ama sadece 4/a hizmetiniz varsa, emeklilik planınızı bir programa göre yapabilirsiniz.

28 Eylül 1992’de 4/C işim var ve 270 günüm var. Doğum tarihim 17 Eylül 1973 Kadınım 3600 gün sonra emekli olabilir miyim? Hangi gün olacağım ve ne kadar maaş alacağım.

Merhaba, 3600 Premium Günü emeklilik koşulları, 3600 Premium Gününüzü tamamladığınız tarihe dayanmaktadır. 23 Mayıs 2022’den 3600 gün önce tamamladıysanız 50 gün sonra, 24 Mayıs 2014’ten sonra tamamladıysanız 3600 gün sonra 58 yaşında emekli olabilirsiniz. Geçici bir tarihte yerine getirdiyseniz, aşağıdaki tabloya bakarak hesaplayabilirsiniz. Prim ödemeniz asgari ücreti aşarsa, aylık 2.500 Türk Lirası alırsınız.