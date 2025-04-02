Emekli ikramiye farkları 3 Nisan’da ödenmeye başlanacak

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye fark ödemelerinin 3 Nisan’da ödenmeye başlanacağını duyurdu.

SGK’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; emeklilerin ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi fark ödemeleri, 3 Nisan 2025 tarihinde ödenmeye başlanacak. 4/a (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü 17-21 arasında olanlara 3 Nisan’da, 22-26 arasında olanlara 4 Nisan’da farklar yatırılacak. 4/b (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanların fark ödemeleri de 4 Nisan tarihinde ödenecek. 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların fark ödemeleri, 5 Nisan tarihinde hesaplarına yatırılacak.