Elon Musk Zararda Mı? İşte Detaylar

Küresel tedarik zinciri, Çin’deki koronavirüs pandemisinin yeniden canlanmasından ciddi şekilde zarar gördü. Çin sokağa çıkma yasağı getiriyor ve insanlar evlerinde izole hayatlar yaşıyor. Bu süreçte fabrikaların da çalışması durmuş ve dünyaya mal tedariki yapılamamıştı. Milyarder iş adamı Elon Musk’ın Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas’taki ve Almanya’nın Berlin’deki Tesla fabrikası arızalandı. Musk, Çin limanlarındaki sorunlar ve yetersiz pil kaynakları nedeniyle Berlin ve Teksas fabrikalarında üretimi artıramadığını ve bu nedenle milyarlarca doların kaybedildiğini söyledi.

En Büyük Batarya Sorunu

Tesla’nın yeni pil paketlerinden biri olan 4680’in üretimini artırmadaki zorluklar nedeniyle, fabrikadan çok az araba çıkmaya başladı. Musk, 2170 olarak adlandırılan batarya için gerekli ekipmanın Çin limanlarında beklediğini söyledi. Berlin’deki üretim Teksas’takinden daha iyiyse, bunun başlıca nedeni 2170 pilin mevcudiyetidir. Daha eski teknolojiye sahip piller araca takılır ve fabrikadan çıkar.

Elon Musk Kimdir?

Elon Musk 28 Haziran 1971 Güney Afrikalı mühendis, mucit, yatırımcı ve iş adamıdır. Musk, Pretoria’da Kanadalı bir anne ve Güney Afrikalı bir babanın (Errol Musk) çocuğu olarak dünyaya geldi. Elon, yazılımı nasıl programlayıp kodlayacağını kendi kendine öğrendi. 12 yaşında ilk yazılımını sattı ve yazdığı uzay oyunu Blastar’ı yaklaşık 500 dolara sattı.

Musk, Mart 1999’da bir çevrimiçi ödeme ve finansal hizmet olan X.com’u kurdu. Ertesi yıl, X.com 50/50 birleşmesiyle X.com ile aynı büyüklükte bir açık artırma sistemi olan Confinity’yi satın alarak PayPal’ı oluşturdu. Musk, “P2P” teknolojisi olarak adlandırılan akışa olan inancı nedeniyle satın almanın düzenlenmesinde önemli bir rol oynadı. Musk’a göre Confinity alt markası, X.com’da kişiden kişiye ödeme platformunun kurulmasında ve büyütülmesinde önemli bir araçtı. X.com’u tercih ettiler, ancak Şubat 2001’de adlarını PayPal olarak değiştirdiler. Musk, PayPal’ın küresel ödeme sisteminde yine önemli bir rol oynuyor ve X.com’u ana finansal hizmetlerinden ayırıyor.

Halen bu şirketin CEO’su ve CTO’su. SpaceX, gelişmiş roket teknolojisine odaklanarak fırlatma araçları geliştiren ve üreten bir şirkettir. Şirketin ilk iki fırlatma aracı Falcon 1 ve Falcon 9 roketleriydi; İlk uzay gemisi Dragon’du. SpaceX, 2011 yılında hizmet dışı bırakılan uzay mekiğinin yerini alan Falcon 9 roketi ve İstasyona 12 Dragon uçuşu için 23 Aralık 2008’de NASA ile 1,6 milyar dolarlık bir sözleşme kazandı. Başlangıçta, Falcon 9/Dragon’un kargo elleçleme işlevini üstleneceği ve astronot taşımacılığının Soyuz tarafından sağlanacağı varsayılmıştı.

Tesla Motorları Kurucusu Musk’ın Elektrikli Araba Merakı

Musk, Tesla Motors’un kurucu ortağı ve ürün tasarımı başkanıdır. Musk’ın elektrikli arabalara olan ilgisi Tesla’nın gelişinden önceydi. Musk işe Martin Eberhard’ı CEO olarak alarak başladı ve Tesla’nın ilk iki yatırım turunda neredeyse tüm anaparayı yatırdı. 2008 ekonomik krizi sırasında Tesla’yı kovmak zorunda kalan Musk, 31 ülkede yaklaşık 2.500 adet satılan elektrikli spor otomobil Tesla Roadster’ı ilk kez üreten Tesla Motors’un CEO’luğunu da devraldı.

Tesla, 22 Haziran 2012’de ilk dört kapılı sedanı olan Model S’yi teslim etti ve 9 Şubat 2012’de SUV/minivan pazarına yönelik üçüncü bir ürünü olan Model X’i duyurdu. Model X ihracatının başlaması bekleniyor.

Musk, önde gelen iş adamı Mark Zuckerberg ve göçmenlik reformunun savunucuları tarafından kurulan ABD Siyasi Eylem Komitesi (PAC) FWD.us’un bir destekçisidir. Ancak Mayıs 2013’te, Keystone boru hattı gibi bir sorunu destekleyen PAC reklamlarını protesto etmek için desteğini kamuoyu önünde geri çekti. PAC’lerin, siyasi yelpazenin her iki ucundaki sorunları, yasa koyuculardan hoşgörü kazanmak birincil hedefiyle desteklemesi gelenekseldir.