Elon Musk: Twitter’ı Tik Tok Gibi Yapacağız!

Spacae X’in sahibi Elon Musk satın almak üzere olduğu Twitter’la ilgili her gün yeni bir açıklama yapıyor.

Elon Musk en son bot hesapların fazla olması nedeniyle Twitter’ı almaktan vaz geçmişti. Ancak Twitter’dan bot hesaplarla ilgili Musk’a teminat verilmişti. Musk son olarak yeni bir soru cevap tartışması yaptı.

Elon Musk sosyal medya devi Twitter için planın TikTok gibi bir platforma dönüşmesi olduğunu açıkladı.

Space X ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter’da yapmak istediği değişikliklere yeni bir plan daha ekledi.

Tartışmalı platform TikTok tüm eleştirilere rağmen her gün daha da popüler hale gelmeye devam ediyor. Elon Musk’da Twitter’ı TikTok platformuna dönüştüreceğini açıklayarak kullanıcıları şoka uğrattı.

Aslında TikTok eleştirilse de çoğu özelliği Instagram’a getirildi. Musk’da bu özellikleri Twitter’a getirmeye hazırlanıyor.

Musk “Twitter’ı da TikTok gibi hem eğlenceli hem de bilgilendirici hale getirilebilirsek büyük bir başarı elde ederiz” dedi.