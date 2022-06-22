Elektrik ve Doğalgaz faturası ödeyenler dikkat! Son 3 gün kaldı

Gaz ve elektrik faturası ödeyen herkese duyuru! Banka talimatlarının ardından otomatik fatura ödeme iadeleri başlamıştır. Alternatif Bank, otomatik fatura ödeme talimatında 250 TL’ye kadar nakit iade imkânını internet sitesinde duyurmuştur.

Yapılan Kampanyanın Detayları Nelerdir?

Kampanyaya sadece elektrik ve doğalgaz faturaları için geçerlidir. İlk yeni otomatik kapanan sipariş 100 TL nakit para iadesi alacak ve ikinci kapanan sipariş 250 TL alacak. Kampanyaya katılabilmek için minimum 2.000 TL limitli ek hesap (KMH) açılması gerekmektedir. Etkinliğe katılmak için talimat yazıp 4055’e kısa mesaj göndermeniz gerekmektedir.

Kampanya, düzenlenen ilk fatura talimatı için geçerlidir. Kampanya dönemi boyunca düzenlenen fatura talimatları için 30 Haziran 2022 tarihine kadar ilgili faturanın en az bir kez ödenmesi gerekmektedir. Kampanya sadece 6 ay geçerli olacak. Siparişini verdikten sonraki 6 ay içinde iptal eden müşterilerimize, yüklenen nakit iade tutarı iade edilecektir. Kampanyadan kazanılan geri ödeme tutarı 8 Temmuz 2022’de yüklenecektir. Bir müşteri bu kampanyadan bir kez faydalanabilir ve 250 TL’ye kadar kazanabilir.

Elektrik ve Doğalgaza Zam Gelmişti!

Elektrik ve doğalgaz fiyatları 20 Haziran 2022’den itibaren artacak. Gaz tarafında ise konut, sanayi kullanıcıları ve üretim için elektrik fiyatları belirlendi ve Haziran ayında yürürlüğe girecek. Doğal gazın konut birim fiyatı %30, doğalgazın elektrik üretimi birim fiyatı %16, doğalgazın elektrik dışı üretim birim fiyatı %10 arttı.

BOTAŞ yürüyüşle ilgili açıklama yaptı. Doğal gazın ithal bir enerji kaynağı olması dikkat çekicidir. 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren doğalgaz satış fiyatlarının etkilenmesi için olanaklar çerçevesinde düzenlemeye ihtiyaç var. BOTAŞ, tüketicilere evlerinde doğalgaz kullanırken de destek verildiğini vurguladı. Elektrikte konut kullanıcıları için elektrik fiyatı %15, endüstriyel ve ticari kullanıcılar için elektrik fiyatı ise %25 oranında artırılmıştır. Dolayısıyla birinci kademe konut kullanıcıları için elektrik fiyatı kWh başına 1,29 kuruş, üst kademe kullanıcılar için elektrik fiyatı kWh başına 192,7 kuruştur.

1 Temmuz Önemli!

Covid-19 pandemisi sonrası normalleşme süreci başlarken doğalgaz elektrik faturalarında son dakika gelişme yaşandı. 1 Haziran’dan itibaren ortalama fatura dönemi sona erer. Koronavirüs pandemisi nedeniyle borcu olan vatandaşlardan kesinti yapılmamaktadır. Normalleşme süreci başlarken son dakikada ilerleme kaydedildi. Bu gelişme. Elektrik ve doğalgaz faturaları 1 Temmuz’dan itibaren normalleşecek EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz’dan itibaren elektrik ve doğalgaz faturalarında normalleşmeye başlayacağı açıklandı. Bu durumda elektrik tarifeleri, doğalgaz faturası okuma ve tahsilat mevzuatı, ödemeyen vatandaşlara elektrik kesintisi için 1 Temmuz’dan itibaren tam olarak uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik ve doğalgaz faturalarınızı 1 Temmuz’dan itibaren düzenli olarak ödemek zorunda olduklarını, 25 gün ve üzeri faturaları okuyup tahsil edemeyeceklerini söyledi. Faturalarını belirlenen süre içinde ödemeyen vatandaşların enerjisi kesilecek. Normalleşme başlayınca iş kazançları azalırken bakanlık temsilcisi, “1 Haziran’dan itibaren şehirlerarası seyahat yasağı başta olmak üzere çoğu kısıtlama kaldırıldı. Restoranlar, kafeler, restoranlar ve kuaförler İşletmeler yeniden açılıyor. Alışveriş merkezleri açılıyor. Otellere yönelik elektrik talebinin giderek artması bekleniyor.

Fatura ve kira ödemeleri kapsamında, zor durumda olan esnafa hibe desteği ile çalışmaların devam ettiğini anlattı. O tarihten bu yana Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; kira, elektrik, gaz ve su aralığında ödeneceğini açıkladı. Hibenin sosyal sorumluluk proje desteği ile birlikte sağlanacağı açıklandı.