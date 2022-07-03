Elektrik faturasının sürekli yükselmesini önlemek istiyorsanız bazen tek yapmanız gereken doğru adımları atmak ve bazı kötü alışkanlıkları değiştirmek. İşte Elektrik faturasını azaltmak için çamaşırları ne zaman yıkamalısınız?

Tatiller hızla yaklaşıyor. Daha fazlasını elde etmek için elektrik faturanızda biraz tasarruf ederseniz ne olur? Her ayın sonunda aynı nakarat: Bu meşhur acının miktarı karşısında irkilirsin. Ancak çoğu zaman durumu değiştirmek size kalmış. Elektrik faturasının sürekli yükselmesini önlemek istiyorsanız bazen tek yapmanız gereken doğru adımları atmak ve bazı kötü alışkanlıkları değiştirmek. Örneğin, elektrik maliyetinin daha düşük veya daha yüksek olabileceği farklı zaman dilimleri olduğunu bilmelisiniz. Bu nedenle, günlük olarak uygulamak için bunları açıkça tanımlamak akıllıca olacaktır.

Şüphesiz, çamaşır makinesi en vazgeçilmez ev aletlerinden biridir. Ancak, hiçbir gizem yoktur: enerji tüketimi, elektrik faturanızın toplam tutarı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Aşırı kullanımı sistematik olarak sayıyı artıracaktır. Tabii ki, sizden onu kullanmayı bırakmanızı istemiyoruz. Size sadece akıllıca kullanmanızı tavsiye ediyoruz… ve özellikle de en uygun anda!

Elektrik faturasını azaltmak için çamaşırları ne zaman yıkamalısınız?

Elektrik fiyatlarındaki etkin artış, Fransızları maliyetleri düşürmek ve faturalarından tasarruf etmek için alternatif çözümler bulmaya itmeye devam ediyor.

Bu bir sağduyu meselesidir: Geceleri elektrik fiyatının daha düşük olduğu bir tarife planınız varsa, bundan tam olarak yararlanmaya değer. Gün içinde yıkama döngülerini çoğaltarak neden daha fazla harcamaya devam edesiniz? Bu yüzden alışkanlıklarınızı değiştirin ve kıyafetlerinizi akşamları yıkayın. Bu sayede geceleyin cihazın tükettiği elektriğin fiyatı daha düşük olduğu için faturanızdan tasarruf etmiş olursunuz.

Çamaşır makinesinin çok fazla enerji tüketmediğinden nasıl emin olunur? Uzmanlar genellikle çamaşırları mümkün olduğu kadar düşük bir sıcaklıkta (özellikle 30°C) yıkamayı öneriyorlar. Nitekim yüksek sıcaklıkta yıkama yapıldığında, çamaşır makinesi suyu ısıtırken daha fazla enerji harcar.

Benzer şekilde, çamaşır makinesini açmak için uygun zamanı belirlemek için elektrik faturasını okumanız yeterlidir. Açıkçası, her şey tedarikçinize ve öngördüğünüz sözleşmeye bağlıdır, ancak genel olarak elektriğin belirli zaman dilimlerine göre değişken bir fiyatı olduğunu bilmek önemlidir: gün boyunca, elektrik talebi daha fazla olduğunda, daha pahalıya mal olur. Geceleri ve tatil günlerinde fiyat önemli ölçüde daha düşüktür.

Ek olarak, ön yıkama kıyafetleri her zaman gerekli değildir: Suyu ısıtma işlemini başlattığı için çamaşır makinesinin en fazla enerji tükettiği zamanın bu olduğunu unutmayın. Ön yıkamadan gerçekten yapamıyorsanız, makineyi yaklaşık 10 dakika çalıştırabilir ve ardından çamaşırların ıslanması için bir saatliğine kapatabilirsiniz. Süre geçtikten sonra normal döngüyü yeniden başlatabilirsiniz.

Daha az elektrik kullanmak için birkaç ipucu

Kurutma makineniz veya entegre kurutuculu bir çamaşır makineniz varsa, yalnızca gerektiğinde, yani kışın soğuk mevsimde veya havanın yağmurlu olduğu ve çamaşırları havayla kurutmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanmanız önerilir. Yaz aylarında, elbette, kurutucuyu bırakmanız ve doğal olarak kuruması için kıyafetlerinizi güneşte dışarıda asmanız şiddetle tavsiye edilir. Bu sayede elektrik faturanızda ciddi bir tasarruf sağlayabilirsiniz.

Ve sıcak mevsimden bahsettiğimiz için klimalara dikkat edin. Yaz aylarında tükettiğiniz elektriğin çoğundan onlar sorumludur. Düzgün temizlenmemiş veya çok eskimiş bir cihazın faturayı hızlı bir şekilde, tahmin edebileceğinizden çok daha fazla artırabileceğinden bahsetmiyorum bile. Klima modelinizin yüzeyinin tamamen temiz olduğundan emin olun. Toz veya kir ile doluysa, evi etkili bir şekilde soğutamaz ve faturanızı artırır.