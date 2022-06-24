Elektrik Faturasına Zam Geliyor Mu? Son Dakika

Milyonlarca vatandaş elektrik faturasını ödüyor. Bu nedenle artan elektrik faturaları merak edilen bir konudur. Son zamanlarda elektrik fiyatlarının %30 artacağı iddia ediliyor. Bu iddialara yanıt geldi. Bu nedenle, elektrik faturaları şu anda yükselmedi.

Elektrik faturasına gelen vatandaşlar için zam ve indirim haberleri büyük önem taşıyor. Bu nedenle vatandaşlar faturalarında yeni bir faiz artışı olup olmayacağını merak ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz konuyla ilgili bir açıklama yaptı. CNN Türk’ün haberine göre EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Gündemimizde tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızdan bu tür asılsız haberlere inanmamalarını rica ediyorum.” ifadeleri kullanıldı.

Fiyat Değişikliği Yok! EPDK Açıkladı

EPDK beş yıllık (2021-2025) tarife dönemini tamamlamıştır. Bir önceki (2016-2020) döneme ait maliyetler ve vatandaşlarımıza yönelik hizmetleri etkileyecek kalite faktörleri gözden geçirilmektedir. Şebeke kalitesinin iyileştirilmesi ve kesintilerin tamamen ortadan kaldırılması, kayıp ve kaçaklarla mücadele, bakım onarım faaliyetlerinin artırılması, doğru ve verimli yatırımlarla istihdamın artırılması hedeflerine ulaşılması kapsamında yol haritası oluşturulmuştur. Yani EPDK bu hükme göre fiyat artışı veya fiyat değişikliği yapmamıştır. Elbette tarifeler yeni unsurlar veya yeni gider kalemleri eklemiyor. Bu ücretler; daha önceki tarife bültenlerinde de (2011-2015 tarife dönemi, 2016-2020 tarife dönemi) yer almış ve EPDK bu aralıktaki ücretlere sınırlama ve kısıtlamalar getirmiştir.

Bu amaçla, belirtilen faaliyet giderleri yukarıda belirtilen giderler ve kontrol edilemeyen faaliyet giderleri hariç tutulduktan sonra 7 puan artırılır. Uygulamada kesinlikle yeni bir ücret kalemi yoktur. Özelleştirmeden önce bile bu ücretler elektrik faturaları hesaplanırken geçerliydi. EPDK bu kalemlere kısıtlamalar ve kısıtlamalar getirmektedir. Faturada fiyat artışı veya fiyat artışı yoktur. Aksine. EPDK, mali mevzuatta yer alan bu ücretlere tavan ve limitler getirmektedir. Yeni tarife dönemi için bu ücretin limitin üzerinde kullanılması engellenmiştir. Yakın bir zaman dilimi içinde fiyat değişiklikleriyle ilgili konuların tekrardan gündeme gelmesi bekleniyor, dolayısıyla vatandaşları heyecanlı bir bekleyiş havası sardı.

Bültende belirtilen temsil, ağırlama ve diğer giderler personel, bakım, indeks okuma, kesme ve bağlama, bilişim, malzeme, genel yönetim vb. giderlerden farklı ve üst sınıra tabidir. Yani örneğin %15’e kadar olan firmalar için ücret artışları tarifelere yansımamakta ve firmalar bu ücretleri indirip düşük tutmak zorunda kalmaktadır. Her tüketiciye dokunacak büyüklükte bir kampanya yürüten firmalar, kampanyalarının doğal bir sonucu olarak tüketicileri bilgilendirmeli ve reklamı kullanmalıdır. Mevzuat değişiklikleri, sahada yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme (kesintiler hakkında vatandaşlarımıza mesaj atmak gibi), tüketici alacaklarının ilgililere duyurulması vb. masraflar karşılanmaktadır.

Tekrardan Zam Gündeme Geldi

Türkiye ücretleri iğneden ipliğe yükseltirken, zam konuşulması gündemdedir. Son olarak, bir medya kuruluşu elektrik fiyatlarının %30 artacağını iddia etti. Açıklamaya göre, dağıtım şirketleri ve enerji bakanı Fatih Dönmez, yüzde 50 ücret artışı talep etmek için güçlerini birleştirdi. %50 zam istendikten sonra elektrik fiyatlarında %30 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Artışın 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı söyleniyor.

En yetkili isimlerden biri, artan elektrik fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada elektrik fiyatlarında gündemlerinde tarife değişikliği olmadığını açıkladı.

Elektrik fiyatlarındaki %30 zammı anlatan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Kurumumuzun gündeminde herhangi bir elektrik fiyat değişikliği çalışması bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan bu asılsız haberlere inanmamalarını rica ediyoruz. Elektrik faturalarını saklamaya özen gösterin. Bir zam kararı alınırsa bunu açıklayan kurum biz olacağız” dedi.