Elektrik Faturası Ödeyenler 1500 TL Hediye Alacak

Yapı Kredi Bankasının yeni duyurusuna göre bankadan elektrik faturaları için otomatik ödeme talimatı verenlere 150TL puan hediye verecek. Bankadan yapılan açıklamaya göre HGS talimatlarında 10 ila 150 TL puan verileceği duyuruldu.

Kampanya Hakkında Ayrıntılı Detaylar Ve Şartlar

Yapı Kredi Bankasının 11 Haziran – 10 Temmuz 2022 tarihlerinde müşterilerine vadesiz mevduat hesaplarından veya World Business kartları ile ödeme talimatları vererek ilk ödeme talimatlarında HGS talimatı ile 10 TL 2 yeni talimata 25 TL 3 yeni talimata 45 TL 4 talimat için 70 TL 5 talimat için 150 puan kazanabilecekler. Kampanyaya katılacak müşteriler TALİMAT yazarak boşluktan sonra T.C. numarasını 4470’e SMS yolu ile yollayıp kampanyaya katılabilirler.

Sisteme kayıtlı olan cep telefonu katılımları dikkate alınacaktır. Kampanada iptal edilen müşterilerin başvuru kampanyasına dahil edilmeyeceği açıklandı. Kampanya devam ederken ödeyeceğiniz faturalar 11 Haziran 10 Haziran arası olmak üzere faturaların otomatik ödenmesinin yapılması gerekir. Talimatlar için kampanya bitişinin son 6 ay boyunca talimat geçerliliği bulunması gerekir. Kampanya süresince kazandığınız puanlar kartınıza puan olarak15 Ağustos’a tarihinde yansıtılacak ancak 2 iş günü zaman alacaktır.

Ödüllendirme Nasıl Yapılır?

Ödüllendirmeden yararlanabilmek için müşterinin mutlaka açık bir kredi kartı veya banka kartının kullanımda olması gerekmektedir. Aynı aboneliklerde birden fazla kişi ödeme talimatı verdiğinde bu ödülden bir kişi ödülü kazanacaktır. Kampanya süresinde 6 ay öncesinden iptal edilen fatura talimatları da kampanya süresi içinde tekrar ödül kazanma şansı olmayacaktır.

Operatör Değişiminde Ödülden Yararlanılır mı?

Cep telefonlarında fatura için talimat verildiğinde numaranın operatör değişiminden sonra talimat verilmesinde son talimata göre müşteri ödüle hak kazanmaktadır. Kampanya süresince doğalgaz, internet, cep telefonu, su, HGS talimatları ödüle hak kazanacaktır. Kampanya öneminde hızlı cep talimatlarının da ödül kazanamayacağı bildirildi.

World Business kart ile kampanyaya katılacak müşteriler mesaj yolu ile TALİMAT yazarak boşluk bırakıp müşteri numarası 4470’e SMS olarak gönderilmesi gerekir. Müşteriler kampanyadan bir kere yararlanmaktadır. Kazanacağı ödül en fazla 150 TL ödül kazanabilecektir. SMS gönderim ücreti olarak Türkcell 0,85 TL Telekom hattı olanlar 1 TL Vodafone olan hatlar ise 0,65 TL ücret ödeyecektir.

Kişiye özel bir kampanya olduğu için başka kampanyalarla birleştirme söz konusu değildir. Şartlara uymayan müşterilerden kampanya bitiş tarihinden itibaren 6 ay sonrasında müşteriden puanlar geri alınmaktadır. Yapı Kredi Bankası istediği zaman kampanya ile ilgili her türlü koşulu değiştirme ve durdurma hakkına sahiptir.

Otomatik Talimatı Nasıl Yapılır?

Bankadan otomatik ödemeler için verilen talimatlarda gün içinde ödemeleri yaparak aturalarınızı ödeyebilirsiniz. Ödemelerde sorun yaşamamak için verilen tarihlerde bakiyenizi kontrol ederek yeterli olup olmadığını kontrol etmenizde yarar vardır. Hesaplarınızı vadesiz olarak oluşturduğunuzda ödeme talimatlarında hiçbir şekilde işlem ücreti alınmamaktadır.

Otomatik ödemelerde talimat verilen hesabın bakiyesinde yeterli miktar olduğunda otomatik talimat kullanılır olacaktır ancak, bakiyenizin yetersiz olması sonucu esnek bakiyenin kullanıldığı görülür.

Otomatik Ödeme Talimatı bulunan hesabınızın Esnek Hesap limiti mevcut ise, kullanılabilir bakiyenizin yeterli olmaması durumunda, Esnek Hesap bakiyeniz kullanılarak Otomatik Ödeme Talimatınız bulunan faturanız ödenebilecektir. Fatura takibi yapmadan kolay şekilde otomatik ödeme talimatı verilerek faturalarınızı zamanında ödeme fırsatından yararlanabilir.

Ayrıca bankanın verdiği puanlardan yararlanarak 150 TL ye varan ödüllerden yararlanabilirsiniz. Oldukça kolaylık sağlayan otomatik fatura takibini talimat vererek fatura ödemeye gitmeden evinizden telefondan yaparak da ödeyebilirsiniz. Büyük avantaj sağlayan otomatik ödeme talimatı ile faturaların tarihi geldi mi diye düşünmeden ödeme talimatı sayesinde faturalarınızı kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Böylelikle aklına gelen faturalarımı ödedim mi düşüncesi ortadan kaybolur ve puan avantajından da yararlanırsınız.