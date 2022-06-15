EGM Jandarma bekçi alımı başvurusu güncel ilanlar ve başvuru formu – EGM ve Jandarma bekçi alımı 2022… Binlerce adayın merak ettiği EGM ve Jandarma bekçi alımı başvuru ilanları ve başvuru şartları oldukça araştırılıyor. Herkesin bildiği gibi daha önce EGM yani Emniyet Genel Müdürlüğü 3 bin bekçi alımı yapacağını Resmi Gazete’ de yayımlamıştı. Bu anlamda henüz Jandarma bekçi için henüz net bir açıklama gelmedi. EGM içeriğinde taşra teşkilatlarında çalıştırmak üzere çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacaklarını açıklamıştı. EGM bekçi alımı için başvuruların 2022 yılı içinde başvurabilir. JGK Herhangi bir duyuru yayınlandığında haberimizin içerisine başvuru şartlarını ve müracaat tarihlerini makalemizin içine ekleyeceğiz.

EGM – Jandarma Bekçi Alımı Başvuru Şartları Belli Oldu

-T.C vatandaşı olmak, -En az 167 cm boyunda olmak, -Adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması, -Görev yapmasına engel bir hastalık bulunmamak, -En az ortaöğretim mezunu olmak, -18 yaşını doldurmuş olup 31 yaşından girmemiş olmak, -Herhangi bir suçtan ötürü mahkum kalmamak, -Kamu haklarından mahrum bırakılmamak, -Beden kitle indeksi 18-27 arasında olmak, -Başvuru yaptığı il sınırları içinde en az bir senedir ikamet ediyor olmak, -Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmemiş olmak, -Silah taşımaya engeli olmaması, -Memuriyet engeli olmaması,

Jandarma bekçi alımı için henüz bir açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı için başvuruların Haziran ayı içinde alınması herkes tarafından bekleniyor. Başvuru şartları ve başka açıklamalar netleştiğinde açıklama yapacağız.

Editörün notu: EGM – Jandarma Bekçi Alımı Başvuru Şartları bu kurumların resmi internet sitelerinden alınmıştır.