Efsane film Salako’da Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi! Meral Zeren’in son hali görenleri şoke etti! Hey gidi hey… Usta oyuncu Kemal Sunal’ın başrol aldığı Salako filminde ikinci başrol isim Meral Zeren’di. 1974 yapımı film hala günümüzde izleniyor. En güzel Kemal sınav filmleri arasında bulunan Salako filminin Emine’si Yeşilçam’a damgasını vurmuştu. Son halini görenler ise şaştı kaldı! Meral Zeren 1956 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Diyarbakırlı bir ailenin kızıdır. Sahne hayatına şarkıcılık ile başlamıştır. Şarkıcılığa başladığında daha sadece 13 yaşında idi. Atıf Yılmaz ile Memduh ün onu şarkı söylerken keşfetmiştir.

Önce sev sonra vur filmi ile oyunculuk hayatına başlayan Meral Zeren Kemal Sunal ile beraber oynamış olduğu Salako ile Şaşkın Damat filmleri sayesinde ün kazanmıştır. Salako’nun yayınlanmış olduğu ilk gün itibarı ile dikkatleri üzerine toplayan Meral Zeren uzun yıllar boyunca gündemden düşmemiştir. Güzelliği ile dikkat çeken Yeşilçam oyuncusu son yıllardaki hali ile sevenlerini bir hayli şaşırttı.

Meral Zeren’in Yıllar İçindeki Değişimi Herkesi Şaşırttı!

Güzelliği ile oynadığı filmlerde gündemden düşmeyen güzel oyuncu daha da yaş alması ile güzelliğine güzellik kattı. Oyunculuğu ve güzelliği ile Türk sinemasına damga vuran en meşhur sanatçılardan olan Meral Zeren yıllar içinde değişerek daha güzelleşti. Her yaşın ayrı Bir güzelliği vardır ve Meral Zeren gitgide daha da güzelleşiyor. Özellikle güzelliğiyle bir zamanlar dikkatleri üzerine çeken Meral Zeren’in son hali görenleri şaşkına uğratmaya yetti! Böylece Salako filminin ünlü güzelinin son haliyle bir kez daha gündeme geldiği belirtili.

Salako’nun Ünlü Güzeli Meral Zeren

1974 Salako filminde rol alan Meral Zeren o günlerde çok genç yaşta idi. 18 yaşındayken Kemal Sunal ile beraber rol aldığı Salako filminin güzel Emine’si gitgide daha da güzelleşiyor. Görenlerin içini sızlatmaya daha uzun yıllar boyunca devam edeceği benziyor. Yeşilçam oyuncularının güzelliği bilindiği gibi tartışmaya kapalı bir konudur. Meral Zeren de Yeşilçam oyuncuları arasında güzelliği ile en dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. Hem özel hayatı hem de kariyerinde güzel başarıları bulunan Zeren pek çok hayranı tarafından unutulmamıştır ve daha da unutulmayacaktır.

Meral Zeren’in son hali görenleri şoke etti!