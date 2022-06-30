Eda Taşpınar’dan İlginç Poz! Poposunu Paylaştı Yorumları Kapattı!

Cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Eda Taşpınar son paylaşımı ile yine şaşırttı.

Hayatı yurt dışında tatil yaparak geçen cemiyetin gözde ismi Eda Taşpınar sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımları ile sık sık gündem oluyor.

Kusursuz vücudu, lüks tatilleri ve cesur paylaşımları ile gündemden düşmeyen Eda Taşpınar son paylaşımı ile bu ne dedirtti.

Taşpınar geçtiğimiz senelerde de mahrem yerlerini yapraklarla kapadığı bir fotoğrafını paylaşmış ve bu paylaşım Instagram tarafından pornografik bulunarak şikayetlerden ötürü kaldırılmıştı.

Eda Taşpınar bu sefer ardını paylaştı!

Eda Taşpınar bu sefer yere çömeldiği bir pozu paylaştı. Ancak poz yakın plan sadece popoyu kaplayınca takipçiler anlam veremedi.

Yorumları bir süredir kapalı tutan Eda Taşpınar’ın paylaşımı yorum yapılamasa da gündem oldu.