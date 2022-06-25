Eda Taşpınar, her şekilde kuralsız deneyime hazırım dedi! Ortalık fena karıştı! ”Sevgilim ile…” Ünlü isim Eda Taşpınar, Çağrı Atakan ile yakın zamanda ilişkisini bitirdi. İlişki sonrasında ise uzun bir süre gündemden uzak kaldı. Ancak geçtiğimiz günlerde yeni sevgili ile görüntülenen ünlü isim haber sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Kısa süre sonra yeni bir ilişkiye başlaması hayranları tarafından pek hoş görülmedi. Takipçileri paylaşıma bu acele ne böyle tarzında yorumlarda bulundu.

Sevgilisinin kim olduğunu saklayan Eda Taşpınar yöneltilen sorulara da yanıtsız kaldı. Ancak yeni sevgilisi ile son yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isim paylaşımında her türlü deneyime hazır olduğunu vurguladı. Bu yorum sonrası yine hayranları tarafından oldukça eleştirildi. Ancak eda Taşpınar konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. İlerleyen günlerde konuya açıklık getirmesi bekleniyor.

Yeni Sevgili ile Doğum Günü Partisi

Geçen ay 42 yaşına giren ünlü isim yeni sevgilisi, Melisa Çakarlar ve Müge Onan ile bir doğum günü partisi düzenlemişti. Doğum günü kutlamalarından sonra magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Eda Taşpınar sevgilisi ile ilgili tüm sorulara yanıtsız kaldı. Sevgilisi ise kameralardan rahatsız olduğunu söyleyerek hızla ayrıldı.

Takipçilerin yorumlarını soran muhabire ise herkes istediğini düşlenebilir tarzında bir cevap verdi. Sosyal medya platformlarını etkili bir şekilde kullanan Eda Taşpınar, burada çok sayıda farklı yorum da yapıyor. Esasında bu durum onun gündemden düşmeden popüler kalmasına da katkı sunuyor!

Eda Taşpınar’ın Son Açıklaması

Yakın tarihte yine gündem oluşturacak konuşmalara imza atan ünlü isim 42 yaşımdayım ama çocuğum ifadelerini kullandı. Sonrasından ise artık hayatı daha özgür ve umursamaz yaşayacağım ifadelerine yer verdi. Ancak bu açıklaması da ünlü ismin takipçileri tarafından eleştiri ile karşılandı.

Uzun süredir iş hayatından uzak olan Eda Taşpınar yakın gelecekte ki projeleriniz neler? Sorusunu da yanıtladı. Tek işinin dinlenmek ve kendine daha fazla zaman ayırmak olduğunu söyleyen ünlü isim yakın gelecekte şu an neysem o olacağım dedi. Son olarak ise başarılı isim daha fazla spor yapacağını belirtti.