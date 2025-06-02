Eda Ece’nin Kızı Gündem Oldu: Mina İpek Büyüyor

Geçtiğimiz yıl ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Eda Ece, ailesiyle geçirdiği mutlu anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu, son olarak kızı Mina İpek’le yaptığı yürüyüşten kareleri sosyal medya hesabında yayınladı. Annelik coşkusunu her paylaşımında hissettiren Ece’nin bu gönderisi, kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı.

Aile Tablosu Sosyal Medyaya Yansıdı

Güzel oyuncu Eda Ece, hem projeleri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Yaklaşık dört yıl süren birlikteliğin ardından milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023’te dünyaevine giren Ece, 4 Nisan 2024’te anne olmuştu.

Çiftin kızları Mina İpek, doğduğu günden bu yana merak konusu olmuştu. Bugün yapılan paylaşım ise küçük Mina’nın ne kadar büyüdüğünü gözler önüne serdi.

Minik Mina Sosyal Medyayı Salladı

Eda Ece, Instagram hesabından “Bugün hava güzeldi, yürüyüş iyi geldi” notuyla paylaştığı fotoğraflarda, minik kızının sevimli halleriyle dikkat çekti. Oyuncunun sade ve samimi aile pozları, takipçileri tarafından “sıcacık bir tablo” olarak yorumlandı.