Eda Ece Yasak Elma’dan Şevval Sam’ın Ayrıldığına Dair Açıklama Yaptı

5 yıldır ekranlarda sevenleriyle buluşan Yasak Elma dizisi, 13 Haziran’da yayınlanan sezon finali ile diziden birçok karakterin ayrılığına olasılık verdi. Dizinin final sahnesinde Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay’ın oynadığı karakterler, içerisinde bulundukları aracın freninin tutmaması sonucunda uçurumdan yuvarlandı. Bu olay sonucunda izleyiciler, diziden hangi oyuncuların ayrılacağını merak etmeye başladı.

Berk Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diziden ayrıldığını doğruladı. Bunun üzerine ayrılık iddialarını dizinin diğer başrol oyuncuları üzerinde yoğunlaştı. Eda Ece ise dün gece katıldığı Disney+ etkinliğinde bu konu hakkında açıklama yaptı. Eda Ece, Şevval Sam’ın diziden ayrılmadığını, kendilerine 1 ay süre verildiğini söyledi. Oyuncu ayrıca, hem TV kanalı projelerinde hem de dijital projelerde yer alacağını belirtti.

Şevval Sam Yasak Elma’dan Ayrılıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan Yasak Elma dizisinde ayrılık iddiaları devam ediyor. Berk Oktay bu iddiayı doğrularken gözler dizinin diğer başrollerine çevrildi. İddialara göre Şevval Sam, Yasak Elma dizisinden ayrılma kararı aldığı ve müzik kariyerine ağırlık vermek istediği belirtildi. Müzik kariyerinin yanında içine sinen projelerde yer alacağı öğrenildi. Uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer alan sanatçı, artık sahnelere döneceğini söyledi. İstanbul’da verdiği konserde Şevval Sam, “Bu hafta benim için setin son haftası, dinlenmeye ihtiyacım var.” sözlerini kullandı. Dolayısıyla ayrılık iddialarını güçlendirmiş oldu.

Şevval Sam Kimdir?

Şevval Sam, şarkıcı Leman Sam ve müzisyen Selim Sam’ın 1 Kasım 1973’de dünyaya gelen kızlarıdır. İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde lise eğitimini tamamladı. Eğitim hayatına ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı bölümü ile devam etti. 2006 yılında ise anne ve babasının izinden giderek müzik kariyerine başladı. “Sek” isimli stüdyo albümünü yaptı. 2007 yılında da “İstanbul’s Secret” ismini verdiği ikinci albümünü çıkardı.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Karadeniz türkülerini söylediği albümünü çıkardı. Fakat tarz değişikliğini de zaman zaman tercih etti. Arabesk şarkılarını da repertuarına ekledi. Müzik kariyerinde elde ettiği başarıların yanında başarılı bir oyuncu olarak da sevenlerinin karşısına çıktı. Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı, Süper Baba gibi dizilerde yer aldı. Son olarak da Yasak Elma dizisiyle büyük bir kitleye ulaştı.

Yasak Elma Dizisi

Yasak Elma,19 Mart 2018 tarihinde yayınlamaya başlayan komedi, dram ve entrika türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide Zeynep ve Yıldız adında birbirinden oldukça farklı olan kardeşlerin hikâyesi ele alınır. İki kardeş birbirlerine bağlı olsalar da hayalleri konusunda farklılaşmaktadır. Yıldız’ın yaşamı sosyetenin en büyük isimlerinden biri olan Ender karakterinden aldığı bir teklifle değişir. Çok zengin olan Ender Argun’la tanışan Yıldız, hayatını değiştirecek bir teklif alır.

Ender, mutsuz bir evlilik içinde olduğu kocası Halit Argun’dan ayrılmak için Yıldız’ı kullanmayı planlar. Zeynep ise Halit Argun’un ortağı olan Alihan Taşdemir’in sahibi olduğu bir şirkette çalışmaya başlar. Alihan aynı zamanda Halit Argun’un ikinci karısının kardeşidir. Zeynep ve Alihan arasında ortak bağlantılar kurulmaya başlamış ancak birbirleriyle sürekli zıtlaşmayla iletişim kurmaktadırlar. Ancak birbirlerinden ayrı da kalamamaktadırlar. Bu duygusal ilişkiler Yıldız’ın verdiği karar ve yeni başladığı hayatla değişir. Yıldız hem kendi hayatına yeni bir başlangıç yaratırken kardeşinin de iş ve aşk hayatını etkiler. Yasak Elma, yayınlandığı 5 sezon boyunca pek çok olaya şahit olmuştur. Yayınlanan son sezonuna kadar başladığı yerden çok uzaklara ilerleyen dizi, birçok vedaya da sahne olmuştur.