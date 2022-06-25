Ece Seçkin’in Psikolojisi Mi Bozuldu?

Ece Seçkin, 2015 yılından bu yana birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez ile geçtiğimiz Eylül ayında dünya evine girmişti. Konser maratonuna başlayan Seçkin, önceki gün Etiler’de görüntülenmişti.

Fobim Geri Döndü

Geçenlerde uçak korkusuyla yurt dışına konser vermeye gittiğini söyleyen şarkıcı, “Bu günlerde fobim tekrarladı. Bunca zaman seyahat ettiğim için sanırım. Bunu atlatmak için psikoterapiye gitmeye başladım.” Dedi. Ece Seçkin, 2015’ten beri birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez ile 3 yıl önce nişanlandı. Çift, evlenme fırsatı bulamayınca geçen yıl Eylül ayında dünya evine girmişti.

3 Yaşından Beri Müziğin İçinde

Müzik kariyerine 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle başladı. Sadece piyano ve müzik teorisi alanında müzik eğitimi almasına rağmen, 1998 yılında girdiği konservatuarın sınavında piyano bölümünü birincilikle kazandı. Müzik tutkusunun yanı sıra Filiz Coşkuner ile bale kurslarına katıldı ve eğitimine devam etti. Yaklaşık 8 yıl bale ve dans ile uğraştı. Lise yıllarında kurduğu grubun solistliğini yapmaya başladı. Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında diplomalar alan Ece Seçkin, 2006 yılında Levent Arslan’da özel şan dersleri almaya başladı.

Ozon Doğulu İle Tanışması

2010 yılında müzikten uzaklaşarak Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması müzik hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Temmuz 2012’ye kadar süren bir buçuk yıllık yoğun çalışmanın ardından, Ağustos 2012’de Ozan Doğulu prodüksiyonu altında, Doğulu Production markası altında ilk albümü Bu Ne Yaa’yı çıkararak müzik dünyasına adım attı. “Bu Ne Yaa” albümün çıkış parçası, tüm remixleri Deniz Erten ile Ozan Doğulu’ya aittir. Türkiye’de ilk kez 50 oyuncunun rol aldığı klipin yönetmenliğini Murad Küçük üstlendi. Koçluğunu Cihan Okan’ın yaptığı albümde yer alan “Mahşer” ve “Canın Sağ olsun” şarkılarının sözleri de Doğulu ailesinden Ece Doğulu’ya aittir

Ece Seçkin, 2014 yılında “Şok” ile müzikseverleri buldu. Şarkının söz ve müziği Deniz Erten’e aittir. Düzenleme Ozan Doğulu’ya ait. Murad Küçük yönetmenliğinde şarkıya klip çekildi. Klip için koreografi çalışmalarına bir ay önce başlayan Ece Seçkin, video çekimi sırasında dansçı ve 40 kişilik teknik ekibe eşlik etti. 2013 yılında 40. kez düzenlenen Altın Kelebek Ödülü’nü “En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı” kategorisinde yapılan oylama sonucunda aldı ve müzik alanında Altın Kelebek Ödülü’nü alan en genç kişi oldu.

Ardı Ardına Gelen Başarılar

Ozan Doğulu’nun 130 BPM Moderato albümünden Hoşuna Mı Gidiyor şarkısı ile yeniden çıkış yakaladı. klip video paylaşım sitesi Youtube’da 135 milyonu aşkın izlenme ile 2014’ün en çok izlenen videolarından biri oldu. Mayıs 2015’te maksi single Aman Aman’ı çıkardı. İlk müzik videosu “Aman Aman” ile geldi. Söz ve müzik Ayşen ve Kemal Şimşekyay’a aittir. Şarkının aranjesini Ozan Doğulu yaptı. İlk lokomotif şarkısı “Aman Aman”ın video klibi İstanbul sokaklarında Murad Küçük tarafından çekildi. Albümde yine Ayşen ve Kemal Şimşekyay imzalı “Beni Takip Et” adlı bir şarkı daha var.

Ece Seçkin, yeni single’ı yayınlanmadan önce Mart 2016’da Kolpa grubu “Hoş Geldiniz Ayrılık” ile düet yaptı. Ardından Temmuz 2016’da Ozan Doğulu ile birlikte dünyaca ünlü şarkıcı Baby Brown ile İngilizce “Wet” adlı şarkıyı seslendirdi. Kısa bir süre sonra “Zamanım Yok” adlı yeni bir maxi single çıkardı. İlk video klibi yönetmen Murad Küçük’ün “Adeyyo” şarkısına çekildi. Seçkin, Kilyos sahilinde beyaz kum taşıyan 18 kamyon ve 16 dev palmiye ağacının kullanıldığı sette bir Amazon kadınını canlandırdı.