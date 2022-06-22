eBay Türkiye’den Çekilme Kararı Aldı

ABD elektronik pazarı operatörü eBay, 2011 yılında çoğunluk hissesini satın aldığı GittiGidiyor’un Türkiye’deki operasyonlarını sonlandıracağını duyurdu. E-ticaret dünyasında bir dönem sona eriyor. eBay Türkiye’den çıkıyor, GittiGidiyor’u kapatıyor. eBay yaptığı açıklamada, “Piyasada devam eden rekabet dinamikleri ışığında, eBay bu zor ama stratejik kararı, küresel operasyonlarını düzenli olarak gözden geçirerek almıştır.” Diye ifade edildi. Açıklamaya göre, bugünden itibaren satıcıların yeni ürün listelemelerine izin verilmeyecek. Alımlar 18 Temmuz’da sona erecek. Kullanıcılar hesaplarına 5 Eylül’e kadar erişebilecek.

Açıklamada, GittiGidiyor’un kapatılmasının eBay’in ikinci çeyrek veya yılsonu bilançosu üzerinde önemli bir etkisinin olmasının beklenmediği belirtildi. Gittigidiyor 2001 yılında açılmıştı. Türkiye’nin önde gelen online pazaryerlerinden Gittigidiyor kapanıyor. Sitenin bir süre Amerika Birleşik Devletleri’nde eBay içinde satmaya çalıştıktan sonra kapanmaya karar verdiği anlaşılıyor. eBay, kararı sektör rekabeti nedeniyle aldığını duyurdu.

Kuruculardan Açıklamalar Peş Peşe Geldi!

Salgının ortasında ivme kazanan Türkiye’nin e-ticaret sektörü, kapanma haberleriyle sarsıldı. 2011 yılında ABD pazarı eBay tarafından satın alınan çevrimiçi pazaryerinin faaliyetlerini durduracağı açıklandı. eBay, Gittigidiyor’daki faaliyetlerini durduracağını duyurdu.

eBay, açıklamasında şu bilgileri verdi: “Gittigidiyor’un kapatılması, pazar rekabet dinamikleri incelenerek stratejik olarak alındı. Satıcılar artık platformda yeni ürünler listeleyemeyecek. Alımlar 18 Temmuz’a kadar devam edecek. GittiGidiyor kullanıcıları, Hesabım sayfasına 5 Eylül 2022’ye kadar erişim olacak.

eBay ayrıca, kullanıcıların kapatma sürecini her aşamada öğreneceklerini vurguladı. Referans olarak, GittiGidiyor 2022-1 çeyreğinin sonunda eBay’in birleşik aktif alıcı sayısına yaklaşık 4 milyon aktif alıcı katkıda bulundu. Bu Türk e-ticaret sahnesinin yeni şekillenmeye başladığı bir zamanda gelen bir hamle. Türkiye’de e-ticaretin gelişmesine büyük katkıları olmuştur. Kişilerarası ve ikinci el satışa olanak sağlayan bir platform haline geldi. Yöneticilerden gelen açıklamalarda Gittigidiyor’un kesin ülkeyi terk edeceği ve bir daha Türkiye’ye gelmeyeceği belirtildi. Gittigidiyordan yapılan açıklamaların gelecekte tekrardan gündeme gelmesi bekleniyor.

Gitti Gidiyor Neden Kapanıyor!

1 milyon İnternet kullanıcısı ve 100.000 e-ticaret kullanıcısı olduğu bir zamanda, alanı genişletmek için çok çalıştılar. O zamanlar kredi kartı kullanımı bile çok nadirdi. Bu gibi zamanlarda, kullanıcıları e-ticaretin alışveriş yapmanın güvenli olduğuna ikna ederler. Üç ortağın marka bilinirliği giderek arttı ve internetin patlaması ile 2004 sonrası çabaları meyvelerini vermeye başladı. 2006’dan itibaren yeni ortaklar almaya başladılar. 2011 yılında ise dünyanın e-ticaret devi eBay’in dikkatini çekmeyi başardılar. Bugünde, çocukken yetiştirdikleri işi sattılar. O zamanlar rekor olan 217 milyon dolara satıldı. Sektörden duyduğumuza göre, eBay’in bir noktada Gittigidiyor’u satmaya çalıştığını, ancak bir miktar üzerinde anlaşamayınca kapatmaya karar verdiğini öğrendik.

Kurucularından Burak Divanlıoğlu, geçen hafta Milliyet’e satış yapıldığını duyduğunu söyledi. Divanlıoğlu, “Açıkçası bizi şaşırttı. 11 yıl oldu. Bu markanın sonsuza kadar yaşamasını istiyoruz. Çok üzücü. Ama bu eBay’in kararı. Saygı duymak zorundayız. Bizim neslimiz Gittigidiyor sayesinde e-ticareti öğrendi. Gerçi Herkes e-ticareti Gittigidiyor’dan öğrendi. O zamanlar tek taraflı satışı biliyorlardı, ancak web sitelerinin kişiler arası satış yapabileceğini de gördüler.” Divanlıoğlu, pazarın çok rekabetçi olduğunu ve kararın düşük kar marjları, yüksek pazarlama bütçeleri ve fiyat rekabetinden kaynaklanabileceğini söyledi.

Gittigidiyor 2021’e göre 33 milyon üye var. ETID verilerine göre e-ticaret sektörü yıllık %65 büyüme oranına sahip ve bu sektörün cirosunun 2022 yılında 560 milyar lirayı geçmesi bekleniyor. E-ticaret sektöründeki rekabetin yakın bir zaman içinde tekrardan alevlenmesi ve gelişim göstermesi bekleniyor. E-ticaret dünyasındaki gelişmeler hakkında yakın bir zaman dilimi içinde tekrardan birçok olayı gündeme gelmesi bekleniyor.