E-Devlet üzerinden 2137 – 4272 TL Para Ödemeleri Hesaba Yattı

SGK Tarafından maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza her ay bu para ödemesi yapılıyor. E devletten başvuru yapan herkes alabilir. Bu yardım parasının 6 ay veya 10 ay süreceği belirtildi. SGK lı çalışan eğer işinden isteği dışında yani istifa etmeden ayrılırsa eğer ve İŞKUR’a başvuru yaparsa işsizlik maaşını alabilir. Bundan önce başvuru yapmış ve para alacak olanlara SGK ödemelerini yaptı.

Mayıs ayından itibaren başvuru yapanlar SGK yardım parasını kimliklerini verip alabilirler. Normalde bu ödemeler çalışanların kendi isteğinin dışında çıkarsa ve süreye bakılarak ve maaşının miktarına göre belirlenir. Eğer işsizlik maaşı alırken yeni bir iş bulup yeniden prime tabi olursa bu kişinin maaşı kesilir. Ancak işsizlik maaşından çalışmayanlar yararlanabilir.

Çalışma Gün Sayısına Göre İşsizlik Maaşı 10 Aya Kadar Ödeniyor?

Normalde bir kişinin işsizlik maaşı alması iki şart aranıyor. Bunlardan birincisi işveren tarafından işten çıkarılmış olmak olurken, maaşı almak için prim ödeme şartını da yerine getirmek gerektiği paylaşıldı. Son 3 yılda en az 600 gün primi olmayan kişi işsizlik maaşı alamayacağı belirtildi. İşsizlik maaşı eğer en son 3 yıl içerisinde en az 600 gün primi olan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay, 1080 gün primi olan 10 ay işsizlik maaşı alabilirler diye belirtildi. İşsizlik maaşının en yüksek tutarı asgari ücretin brüt tutarının %80 i olabildiği belirtilirken 2021 yılında işsizlik maaşı en düşük 1420, 14 liraya, orta kademede 1688 ,91 liraya, en yüksekte 2.840,28 TL ye çıkmıştı. Ancak 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaşı 2,137 lira, ortası 2.541 TL, en yüksek işsizlik maaşı da 4.272 lira oldu.

İşsizlik Maaşına Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru yapılırsa çalışanın işten çıkarılmasının ardından 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. İş kura şahsen kendi giderek eğer gelemiyorsa online olarak yani elektronik ortamda başvuru yapılabiliyor. Online başvurular için internet sitesi www.iskur.gov.tr adresinden, bizzat gelemeyenler için başvuru yapılması imkânı verildiği belirtildi. Bu ödemeden yararlanmak için normalde bazı şartlar aranıyor. Kendi istek ve kusur işlemesi dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.

İşsizlik Maaşı Nasıl ve Nerden Alınır?

Yalnızca PTT’ye gidip TC’nizi söylerseniz işsizlik maaşınızı alabilirsiniz. Hizmet şartları olduğunda rahatça başvuru yapabilirsiniz. Kendi isteğiyle işinden ayrılmamak vs gibi şartlar 10 aya kadar ödeme gerçekleşmesini sağlar. Başvuru zaten e-devletten oluyor. Olmasa da İŞKUR’a gelmeleri veya normalde İŞKUR’un sitesinden yapması lazım. Mayıs ayı maaşı almayanlar haziran ayına kadarda alabilirler TC’yi söylerseniz şartlarda kabul olursa alınabilir.

Aylık bağlama işlemleri biraz uzuyor. Engellilerde %40 engelinin olması da şartlar arasındadır. Bu ödemeler çok sayıda vatandaşlar tarafından beklenmekteydi. Ve ödemeler Mayıs ayı itibariyle başladı. Aile ve sosyal hizmetler bakanı Derya Yanık bu ödemeler hakkında bilgi verdi. Hesaplarını ibraz etmeyen hak sahiplerinin ise PTT’den parasını alabileceğini söyledi. Engellilere ve yaşlılara da maddi destek başlattığını belirtti. Yanık, işsizlik yaşayan vatandaşların daha önce ödenen prim gün sayılarına göre 10 aya kadar yeni bir iş bulamadıkları takdirde devlet tarafından maaşa bağlanacaklarını bunun için başvuru yapmaları gerektiğini söyledi.