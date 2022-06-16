Düşük faizli kredi dönemi başladı!

2 yıldan fazla bir süre önce, Çin’den dünyanın dört bir yanındaki ülkelere yayılan yeni korona virüsü salgını, birçok vatandaşı öldürdü ve çeşitli ülkelerin ekonomilerini çökertti. Sokağa çıkma yasağı, aşının olmadığı bir dönemde hükümetin aldığı önlemlerden biriydi. Dolayısıyla toplum bağışıklığı yoktu, bu da üretim zincirine büyük bir darbe vurdu. Türkiye bu tedbirlerin kapsamına ayak uydurması gereken ülkelerden biridir.

Ülkemizde sokağa çıkma yasağı kararlarının sıklıkla alındığı günlerde tüccarların kepenklerinin kapanması, üretimi olduğu kadar tüccarların bütçesini de doğrudan etkiliyor. Devlet geçimini sağlayamayan tüccarlara çeşitli destek hizmetleri sunsa da nakit açığı kapatılamıyor. Bu dönemde devreye giren Akbank, yeni dönemde nakit sıkıntısı çeken işyerlerine düşük faizli KOBİ kredisi hizmeti vereceğini duyurdu.

Akbank’tan Düşük Faiz Kredisi

Tüketici kredileri ve ticari müşteriler için geliştirdiği kredi hizmetleri sayesinde müşteri sayısını artırmayı başaran Akbank, yeni ayda bir kredi etkinliğinin daha düzenlendiğini detayları paylaşarak duyurdu. Akbank’ın “Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Kredileri” adı altında açıkladığı kredi faaliyetinin üst limiti 50.000 TL, azami vadesi 12 ve faiz oranı %0,99 olarak belirlendi. Akbank’ın KOBİ’ler için geliştirdiği kredi üst limitinden yararlanmak isteyen üye işyerleri aylık 4.453,53 TL taksit ödeyebiliyor.

Akbank Kobi Kredisi Veriyor!

Akbank, KOBİ kredileri ile 50.000 TL’ye kadar kredi imkânı sunmaya devam ediyor. Aylık %1,23 faiz oranının yanı sıra 60 aylık vadesi ile vatandaşların ödeme fırsatlarına kolayca ulaşmasını sağlıyor. Bankacılık şartlarını sağlayan vatandaşlar hemen başvurarak kredi imkanlarından yararlanacak. Kredi başvuru ekranlarını, şartlarını ve ödeme planlarını sizler için derledik.

Akbank, düşük faizli vatandaşlara kredi imkânı sunmaya devam ediyor. Esnek ödeme seçenekleri, düşük faiz oranları ve uzun vadeli fırsatlar sayesinde herkes kendini rahat hissedecek. Kredi aynı zamanda bir hayat sigortası ürünü olarak da mevcuttur ve birçok KOBİ’yi desteklemeye devam edecektir.

Akbank Kobi Kredisi Özellikleri Nelerdir?

KOBİ ve işletme kredileri için uygunluk bankadan bankaya değişebilir. Kredi türleri de vardır. Farklılaştırılmış türlerin de kendine has özellikleri vardır. Bu kredi türlerine sahip olmak isteyen işletme sahipleri, bu kredi türlerinin özelliklerini bilmelidir. Uygunluk bilinirse, müşteriler kendileri için en uygun krediyi kolayca belirleyebileceklerdir. Akbank KOBİ ve işletme kredisi nitelikleri aşağıdaki gibidir:

• Kullandıkça Öde Kredileri, KOBİ’lere 6 farklı ödeme yöntemi sunmaktadır. 2 ayda bir veya 6 ayda bir ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca bu kredi için 3 ay veya 6 ay ödemesiz dönemler gibi durumlar da bulunmaktadır.

• Kullandıkça öde kredisi ile işletme sahibi krediyi 1 yıl içinde dilediği şekilde ve tutarda geri ödeyebilir.

• Diğer bir kredi türü, kullandıkça öde kredisidir. İşletme artı döviz kredisi ile alacağınız kredi, cari hesabınızda tanımlanır. Bu kredi türü nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kısa vadelidir.

• Kabul Edilen Krediler, gayri nakdi kredilerin alt başlıklarından biridir ve şirketler Akbank’ın güvenilirliğinden faydalanabilmektedir. Bu kredi türü, malın teslim alınmasından sonra satıcı ile mutabık kalınan bir tarihte ithalatçı firma tarafından ödemeyi garanti eden bir kredidir.

• İşletme (döner) kredisi ile işletmeniz için aldığınız krediyi dilediğiniz zaman dilediğiniz tutarda çekebilirsiniz. Krediyi daha sonra istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

• Spot kredi ile almak istediğiniz kredi tutarını tek seferde çekebilir ve anında ödeyebilirsiniz. Son olarak, vadesiz senedinizi iskontolu kredi türü nakde çevirerek kısa vadeli vade fırsatları ve düzenli nakit ihtiyacı elde edersiniz.

KOBİ kredisi başvuru belgesi, başvuru bölümünde önemli bir adımdır. Bu işlem sırasında banka sizden bazı belgeleri sağlamanızı isteyecektir. Sağlıklı bir başvurunun yapılabilmesi için bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu belgeler bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Başvuru için gerekli belgelere ek olarak, banka başka belgeler de talep edebilir.