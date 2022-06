Dünyaca Tanınmış Başarılı Oyuncu Robert De Niro Türkiye’ye Gelecek! Oscar Ödüllü Oyuncu, Bir Film Projesi İçin mi Geliyor?

Başarılı oyuncu Robert De Niro’nun 26 Haziran’da İstanbul’da olacağı haberi sevenlerini sevindirdi. Arka Sokaklar, Baba, Taksi Şoförü, Son Patron, New York, Avcı ve Kızgın Boğa gibi unutulmaz projelerde başarılı olarak oynayan Oscar ödüllü oyuncunun İstanbul’a film projesi olduğu için mi gelecek diye meraklandırdı.

Fakat başarılı oyuncunun ortak olduğu Japon restoranı Nobu’nun İstanbul’daki şubesine gelmek için Türkiye’ye geleceğinin ortaya çıkmasıyla, meraklar giderildi. Hollywood’un ünlü ismini Süzer Holding Başkan Yardımcısı Baran Süzer karşılayacak.

Nobu’nun ortağı, oyuncu Robert De Niro, şef Nobu Matsuhisa ve yapımcı Meir Teper, dünyaca ünlü Japon temsilcisi 26 Haziran’da Türkiye’de buluşacak.

Robert De Niro, geçen yılın Temmuz ayında İstanbul The Ritz-Carlton İstanbul’da açılan restoranına pandemi sebebiyle gelemedi. Ünlü oyuncu geçen sene yaptığı açıklamada Türkiye’yi çok sevdiğini ve Nobu İstanbul’a çok ilgi duyduğunu belirtmiş ve ilk fırsatta Türkiye’ye geleceğini müjdelemişti.

Londra’dan özel uçakla İstanbul’a gelecek olan Oscar ödüllü sanatçı, Nobu restoranlarının hakkında belgesel çeken ekibi yanında olacak. 1994 senesinde şef Nobu Matsuhisa ile birlikte kurulan restoran zincirinde dünya markası yaratmış sanatçı, Nobu İstanbul’da düzenlenen ‘Sake Töreni’nin de bulunacak. Konuklar, Nobu da dahil olmak üzere Ritz-Carlton otelinde kalacak. Robert De Niro, törenin ardından 27 Haziran’da İstanbul’dan dönüş sağlayacak.

Robert De Niro Kimdir?

Robert De Niro, 17 Ağustos 1943’te dünyaya geldi. Ailesinin sanatçı olması onu erken yaşta sanatsever yaptı. Amiral Virginia, ressam bir anne ve şair, ressam olan baba olan Robert’ın oğulları olarak dünyaya gözünü açan Robert De Niro, ağırlıklı olarak İtalyan bir bölgede büyüdü. Bu bölge içinde, fazla sessiz ve sakin olduğu için komşular tarafından Bobby Milk lakabıyla anılırdı. İçine dönük olan çocuk Robert De Niro, gün içinde sık sık kitap okur. Ayrıca Broadway oyunlarına katılan Robert De Niro, ilk sahnesini erken yaşta kazanmıştır.

Oz Büyücüsü rolünde ilk deneyimi yaşayan Robert De Niro, 16 yaşında Anton Çehov’un yazdığı “Ayı” adlı oyununda rol aldı. Sanat dünyasına adım atan Robert De Niro, dönemin ünlü tiyatro öğretmeni olan Stella Adler tarafından tiyatro eğitimi aldı.

Robert De Niro’nun tiyatro deneyiminin ardından sinemaya taşınan ilk filmi, 1963’te başlayıp tamamlanan ancak 1969’da vizyona giren The Wedding Party filmiydi. Ayrıca 1968 yılında rol aldığı “Greetings” filmi de ilk vizyona giren filmi olarak bilinmektedir. Bu filmlerin ardından ünlenen Robert De Niro, “Hi, Mom!”, ” Bloody Mamar”, “Jennifer on My Mind”, “Born to Win” ve “The Gang That Couldn`t Shoot Straight” gibi filmlerinden sonra tamamen profesyonelliğe adım attı.

Daha sonra dönemin ünlü yönetmenlerinden Martin Scorsese ile ortak yöneten filmi kabul ederek Robert De Niro, “Mean Streets” filminde hayranlarının karşısına çıktı. Daha sonra, Robert De Niro ve Martin Scorsese, Taxi Drive ve New York da dahil olmak üzere sekiz film çekerek ünlü ikili oldular.

Robert De Niro’nun Yer Aldığı Bazı Projeler

Ünlü oyuncunun rol aldığı projeler oldukça fazladır. Bu projelerden bazıları şunlardır;

• Kirli Sırlar.

• Komplo.

• Günaha Davet.

• About a Boy.

• NYC 22.

• Zor Baba.

• Holiday Heart.

• Entropi.

• Başkanın Adamları.

• Sadık.

• Marvin’in Odası.

• Panter.

• Frankenstein.

• Metres.

• Korku Burnu.

• Biz Melek Değiliz.

• Çılgın İhtiyar.

Dünyaca ünlü oyuncu kariyerinde bunlar ve bunlar gibi daha pek çok projede başarılar elde etmiştir.