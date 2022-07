Doları adım adım bilen adam Selçuk Geçer bu kez dolar için kritik tarihi açıkladı! Dolar alanlar, satanlar dikkat!

Doları adım adım bilen adam Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı! Dolar alanlar, satanlar dikkat… Son günlerde yaşanan dolar kurundaki artış büyük küçük her yatırımcı için büyük kazanç sağladı. Dolar kurunda bu artış gerçekleşmeden önce tahminlerini yapan uzmanları dinleyenler kazançlı çıktı. Şimdi bir çok uzman tarafından doların düşeceği tahmin ediliyor fakat tüm uzmanlar aynı fikirde değil. Her söylediği günler sonra gerçekleşen adam Selçuk Geçer son yaptığı açıklaması ile korkuttu. Dolar borcu olanlar dikkat! En kısa sürede borçlarınızı kapatmamanız halinde büyük borçlarla karşılaşabilirsiniz. Son yaptığı açıklamaya göre dolar mevcut değerinden oldukça büyük bir artış daha gösterecek. Doların şu an ki sabit duruşu sadece bir yanıltmadan ibaret. Burada dünyadaki gelişmeleri de yakından takip etmek önem kazanıyor. Ancak bu sayede Dolar yatırımından karlı bir şekilde çıkmak mümkün olacaktır.

Dolar Borcu Olanlar Dikkat!

Dolar borcu olanların borcunu bir an önce kapatması gerekiyor. Aksi takdirde mevcut borç katlanarak artış gösterecek. Doların şu an ki sabit duruşu fırtınadan önceki sessizlik olarak anılabilir. Birden yükselmesi beklenen dolar yatırımcısını sevindirirken borçlu olanları bir hayli üzecek. Düşeceğini söyleyen uzmanların eski tahminlerine bakıldığı zaman çok etkili olduğu söylenemez.

Her söylediği ile referans olan Selçuk Geçer bu seferde en önemli tüyoyu vermiş bulundu. Sakın dolar borçlanmayın diyen uzman durumun ne kadar kritik olduğunu herkese gösterdi. Tam da bu noktada Dolar üzerinden borçlanmanın pek çok farklı riskli de beraberinde getirdiği biliniyor.

Dolar Düşecek Mi? Ne Zaman Düşecek?

Doların düşmesini bekleyen bazı uzmanlar olsa da bu alanda en iyi tahminleri bulunan uzmanlar tarafından düşmeyeceği yönünde söylentiler oldukça kuvvetli. Büyük zararlar yaşamamak için mevcut doları şu an için bekletmek ve düşüşe geçtiği zaman panik satışı yapmamak gerekiyor. Panik satışından kesinlikle kaçınılmalıdır. Bir düşüş beklenmektedir fakat sadece artışından önceki son hamlesi olacaktır. Dolarda olan karınızı artırmak için biraz daha bekletmek doğru olacaktır. Daha yüksek seviyeleri görecek olan dolar yatırımcısını yine mutlu edecek. Bu süreçte panik satışından uzak durmak çok önemlidir.

Editörün notu: Haberimizde yer alan bilgiler yazarın kendi görüşleridir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.