Dolar Çöküşü Kapıda mı? Yeni Bir Tahmin Daha Geldi!

Dolar, son zamanlarda kendi içerisinde tutarsız hareketler sergiliyor. Bu konuda pek çok uzman yakın bir gelecekte dolar ile ilgili ciddi adımların atılacağının altını çiziyor. Öncelikle doları ne yükseltir, onu ne değersiz kılar bu soruları cevaplandırarak başlayalım.

İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Doların Çin’de bulunan dolardan daha az olduğu bilgisini bir kenara koyalım. Çünkü uzmanlar uzun vadede daha etkili bir para biriminin ortaya çıkması ile doların çöküşünün hızlanacağını söylüyor. Bu durum ne kadar süre içerisinde gerçekleşir bilinmez ama elektronik para birimlerinin güçlenmesi dahilinde böyle bir durumun çok da uzak olmadığının altını çizebiliriz.

Pek çok ekonomist sıklıkla doların batacağını söyler. Bu durum on yıllardır devam etmekle birlikte şu ana kadar doların battığı bir senaryo gerçekleşmedi. Peki ama bu durum çok mu imkansız? Pek çok yatırımcı bu durumu göz önünde bulundurarak altın yada kripto para yatırımlarını derinleştirmeye devam ediyor. Yalnız uzun vadeli bir felaket senaryosunda bile dolar sanki diğer para birimlerine göre çok daha uzun süre hayatta kalacak gibi görünüyor.

Yine de ne olup ne biter bilinmez ama Amerika’da bulunan enflasyon rakamları, dış açık, kripto paraya ilginin artması ve Amerika’nın artık eskisi kadar etkin olamaması gibi durumlar bir araya geldiğinde dolara duyulan ilginin de zaman içerisinde azalması söz konusu olabilir.

Dolar ve Kripto Para Karşılaştırması

Aslında bu çok yersiz bir karşılaştırma olarak dikkat çeken bir konudur. Çünkü kripto para birimleri herhangi bir devletin yada finans kuruluşunun bünyesinde olmadığı için kendi değerini yatırım yapan insanların belirlemesini ister. Oysa ki devletlerin para birimleri, altına, üretime, devletin siyasi yapısına ve hatta halkının ilgisine göre bile değişebilir. Dolayısıyla geleceğin internet teknolojisinin doları hızlı bir şekilde geri çekeceğini görmek çok da zor değil.

Araştırmalar Bunu Gösteriyor!

Sadece dolar bazında değil, enflasyondan etkilenmeyen tüm para birimlerinin ilerleyen dönemlerde daha yoğun ilgiye neden olacağının altı çizilmektedir. Bu kavram ilk olarak hayatımıza Bitcoin ile girdiği için şimdilik bu örnek gösterilse de ilerleyen dönemlerde daha farklı teknolojik para birimleri yada daha stabil para birimleri hayatımızda yer edinebilir.

Bu durumun su götürmeyen en net örneği, 1 gram altın her zaman 1 gram altına eşittir! Tezidir. Çünkü altın gibi, gümüş gibi sabit ve kendi değerine sahip yatırım araçları dünya hangi ekonomik çalkantıya girerse girsin değerini korumayı her zaman için başarmıştır.

Geleceğin Paraları İle İlgili İki Senaryo Var

Bunlardan ilki hiç şüphesiz yatırımcı ilgisini doğrudan üzerine çeken kripto paralarla alakalı. İlerleyen dönemlerde sabit kripto para birimlerinin kendi içindeki denge ile alım satım işlemlerinin yapılacağı düşünülmektedir. Yani şimdiki gibi dolara, euroya yada sterline bağlı değil, kendi iç dengesinde bir alım satım grafiği yakalaması gerektiğine inanılmaktadır.

Örneğin tüm coinlerin bitcoin paritesine bağlandığı bir alım satış işleminde dolar yada Euro ile coin alabilmenin son derece güç olduğu bir dünyanın çok da zor olmadığı savunulmaktadır. İkinci görüş ise biraz daha eskiye dayanan bir alt yapıya sahiptir.

Bu görüşün merkezinde yine bir kripto para birimi var ama sistem dahilinde bir altın yada gerçek para birimine entegre şekilde üretiliyor. Yani mining yapmak için bilgisayar sistemlerine değil dolar yada euroya ihtiyaç duyuyorsunuz. Enflasyon oluşmaması ve devamlı olarak değer kazanması açısından son derece mantıklı görülen bir uzak dönem parası olarak açıklanabilir.