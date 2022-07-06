Doktorlar İş Bırakıyor! Yarın 7 Temmuz 8 Temmuz 2022 Doktor Yok Mu? Randevular İptal mi? Dişçiler Açık Mı?

Doktorlar Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapıyor! Hekimler yarından itibaren iş bırakma eylemine gidiyor!

Yarın hastaneler açık olacak mı? Yarın doktor randevusu olanlar ne yapacak? Dişçiler yarın çalışacak mı? Özel hastaneler açık mı?

Yarın 7 Temmuz 2022 Perşembe ve 8 Temmuz Cuma 2022 doktorlar 2 gün iş bırakıyor. Hekimler 2 gün iş bırakma eylemine gidiyor.

Peki acil hastası olanlar ve doktor hastane randevusu bulunanlar ne yapacak? Diş hekimleri yarın çalışacak mı? Dişçiler 7 Temmuz ve 8 Temmuz 2022’de çalışacak mı?

Bugün Konya Şehir Hastanesi’nde hekim Ekrem Karakaya’nın silahlı bir hasta yakını tarafından öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği 7-8 Temmuz’da grev kararı aldığını açıkladı.

Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Hekim Ekrem Karakaya’nın başka bir hastanede güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla öldürülmesinin ardından hekimler ve sağlık çalışanları iş bırakmaya gidiyor.

Türk Tabipleri Birliği yaptığı açıklamada “Tüm uyarılarımıza rağmen şiddet ortamına dur diyecek şiddeti engelleyecek önlemleri almayan sorumluları da affetmeyeceğiz! Dr. Ekrem Karakaya Görevi Başında Katledildi! Öfkeliyiz! Şiddete karşı 7-8 Temmuz’da G(ö)REV’deyiz” denildi.

Hekim-Sen tarafından yapılan açıklamada da “Sendikamız tüm Türkiye’de 2 Gün (7 Temmuz – 8 Temmuz 2022) eylem kararı almıştır. Bayram sonrası için yapılacaklar hakkında paydaşlarımızla görüşülecektir” ifadesi kullanıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ise yarın sağlık kurumlarının önünde eylem yapacaklarını açıkladı..