Doktor Dizileri Yeniden! Yeni Bir Doktor Dizisi Daha!

Yeni bir doktor dizisi daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor!

Bir dönem Kutsi, Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan, Mehmet Aslantuğ, Aysun Kayacı gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Doktorlar dizisi büyük bir başarı elde etmiş ve yıllarca devam etmişti.

Daha sonra ara ara doktor dizileri çekilmiş son olarak 2 sene önce Fox’un Kore’den uyarladığı Mucize Doktor’u defalarca tekrarını vermesiyle başarıyı yakalamasıyla furya yeniden başlamıştı. Ancak ekranların en başarılı işlerinden Hekimoğlu ise reytinglerde halk tarafından seçilmemiş ancak efsane olarak yer almayı başarmıştı.

Bu sene de TRT’nin yeniden açtığı furyada doktor dizileri yeniden başlıyor. Kasaba Doktoru sonrası bir doktor dizisi daha başlıyor

Yönetmen Yağız Alp Akaydın’ın çekeceği yeni dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor.

İsimde bir değişiklik olmazsa yeni doktor dizisinin adı “Yeni İstanbul” olarak açıklandı.

Yeni İstanbul dizisinin konusu ise şu şekilde;

İdealist bir doktor başhekim Barış Güvener bir hastaneye atanır ve olaylar gelişir.