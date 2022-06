Disney Gecesinde Can Yaman’a Büyük Terbiyesizlik! Instagram Ünlü Kankisi Magazincilik Egosu!

Disney Plus’un lansmanı bu gece ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti!

Bugün Türkiye’de faaliyete geçen Disney Plus merakla beklenen lansmanın da gerçekleştirdi. Geceye ünlü isimler akın ederken şıklık yarışı vardı.

Ancak Disney Plus gecesinde anlamsız tatsız bir olay yaşandı! Instagram magazinciliğinin egosu ve yozlaşması gözler önüne serildi.

Sosyal medyada yaşanan olay için “etkileşim gündem bağımlısı üç beş ünlü isimle iki muhabbeti olan hatta onlardan güzel haberler görüntüler için para alan, Instagram’da çok takipçili magazin hesabının muhabiri” olarak betimlenen muhabir Akif Yaman gecede Can Yaman’ı görünce görmezden geldi. Can Yaman muhabir Akif Yaman’a ısrarla selam vermeye çalışırken Akif Yaman’ın tavırları sosyal medyada saygısız, anlamsız ve ego kokan hareketler olarak yorumlandı.

Can Yaman geçtiğinde Türk basını oralı olmamayı sürdürdü. Bunun üzerine Can Yaman orada durmadan yürüdü. O anlarda Can Yaman’ı görmezden gelen kameraları indiren ve poz vermesi halinde oralı olmayarak sansasyonel yaratmak isteyen ve sözde ünlü oyuncuyu küçük düşürmek isteyen bir görünüm sergileyen basın mensupları Can Yaman’ın arkasında “O İtalyanın yıldızı ya Türk basınına ihtiyacı mı var?” diye bağırdı.

Sosyal medyada bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından magazincilere tepki vardı.. Sosyal medyada hayranlar bazı magazincilerin bazı ünlü isimlerden güzel haberler PR için para aldığını dahi iddia etti.

Sosyal medyada kullanıcılar “Yemiyor mu acaba asıl onlarca rezillik saygısızlık şiddet sergileyen ünlülere tavır yapmak? Neden Can Yaman? Ne yapmış bu kadar? Daha geçen Kaan Urgancıoğlu muhabirlere saldırdı daha bir sürü örneği var bu şekilde ünlülerin.. Cem Yılmaz, Ozan Güven İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil vs .. Peki neden bu Can Yaman nefreti çok ilginç” diye yorumlar yapıldı.

Akif Yaman’ın daha sonra sosyal medya hesabından bir de gururla ve gülerek “Bana selam verdi ben almadım kendisini Türk basını olarak çekmek istemedik ve gitmek zorunda kaldı” diyerek yazması tepkileri iyice ayyuka çıkardı..

Sosyal medyada Disney’in hiç bir etkinliğine muhabir Akif Yaman’ın alınmaması gerektiği yazıldı. Ancak kullanıcılar aynı zamanda “Takipçi sayısına güvenle mafyalaşan magazincilere bak. Disney, Ay Yapım bile korkudan sessiz aman kötü yazmasınlar diye” yorumları yaptı.

Olayla ilgili bir yeni görüntü daha ortaya çıktı. Can Yaman gelmeden üzere bilgi geçiliyor ve söz konusu muhabir “Can Yaman mı geliyor? Gelsin gelsin bak şimdi” diyerek diğer basın mensuplarına yine ültimatom veriyor. Daha sonra da söz konusu muhabir kameralarınızı indirin diyor basın mensuplarına ve diğer basın mensupları da organizasyon yetkilisi gibi muhabiri dinleyerek indiriyor..