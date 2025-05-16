Dikkat! Doğadaki Mantar Ölümcül Olabilir: Yozgat’tan Hayati Uyar

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, doğada kendiliğinden yetişen mantarların ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirterek vatandaşları uyardı: “Zehirli mantarları ayırt etmek mümkün değil. Yalnızca bandrollü kültür mantarlarını tüketin.”

Mantar Sezonu Başladı, Tehlike Kapıda

İlkbahar ve sonbahar aylarında doğada mantar toplamaya çıkan vatandaşlara kritik bir uyarı geldi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, mantar zehirlenmelerinin özellikle yağışlı mevsimlerde arttığını belirterek, doğal mantar tüketiminin ciddi sağlık riskleri taşıdığını söyledi.

“Rengine, Kokusuna Aldanmayın”

Kozan, doğada yetişen mantarların rengi, tadı ya da kokusuna bakarak zehirli olup olmadığının anlaşılamayacağını vurguladı: “Zehirli mantarlar da en az yenilebilir olanlar kadar doğal görünüyor. Ancak içerdikleri toksinler kısa sürede hayati tehdit oluşturabilir.”

Zehirlenme Belirtileri: İlk Saatler Kritik

Mantar tükettikten sonra ortaya çıkabilecek zehirlenme belirtilerine dikkat çeken Dr. Kozan, şu ifadeleri kullandı:

İlk 2 saat içinde görülebilecek belirtiler: Sersemlik Uyku hali Tansiyon düşüklüğü Bulanık görme Yüz ve boyunda kızarma Ağızda metalik tat Bulantı, kusma, terleme

6 saat sonra başlayan ağır tablo: Şiddetli ishal Ateş Çarpıntı Karın ağrısı Karaciğer ve böbrek yetmezliği



Kozan, bazı vakaların ölümle sonuçlanabileceğini belirterek, erken müdahalenin hayati önem taşıdığını söyledi.

“Sadece Güvenli Üretimden Gelen Mantar Tüketilmeli”

Başhekim Kozan, vatandaşlara yalnızca bandrollü ve kontrol edilen üretim alanlarından gelen kültür mantarlarını tüketmeleri yönünde çağrıda bulundu. “Rastgele toplanan mantarlar değil, sertifikalı üreticilerden alınan kültür mantarları güvenlidir. Lütfen riske girmeyin.”

Zehirlenme Şüphesinde Ne Yapılmalı?

Dr. Kozan, mantar kaynaklı zehirlenme şüphesi durumunda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlattı.

Ayrıca Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 numaralı hattı üzerinden 7/24 bilgi alınabileceğini belirtti.