Devletten dev müjde! 0.64, 0.74’la konut, 0.79’la ihtiyaç, 0.89’la taşıt ve 0.99 oranla yapılandırma kredisi… Günümüzde konut fiyatlarının pahalılığıyla birlikte ev almak ciddi bir zorluk haline geldi. Pek çok insan kamu bankalarının sağladıkları kredilerle ev sahibi olmaya çalışıyor. Bu nedenle en avantajlı ve uygun kredinin hangisi olduğunu araştırıyor. Alınan son haberlere göre kamu bankalarının kredi verme becerilerinin arttırılması söz konusu. Karar uygulandıktan sonra 0.62 ve 0.74 gibi oranlardan bahsetmek mümkün olacak.

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak uzun yıllar boyunca uygulanan bir sistemdir. Bu yöntemi kullanarak ev alacaklar. Kredi kampanyalarına dair düzenlemeleri sıkı bir şekilde takip ediyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi kamu bankalarının sermaye artışına gitmesi önemli. Alınan belgilere göre bütün kamu bankalarında toplamda 51.5 TL oranında bir sermaye artışının olması beklenmektedir. Böylece hem taşıt hem de konut kredisinden son derece ayrıcalıklı fırsatlar karşımıza çıkacağa benziyor.

0.64, 0.74’la Konut, 0.79’la İhtiyaç, 0.89’la Taşıt ve 0.99 Oranla Yapılandırma Kredisinin Detayları

Sermaye artışı ile birlikte bankalar daha uygun krediler verebilecek. Böylece 0,64 faiz oranıyla sıfır ev konut kredisi çekmek mümkün olacak. Ayrıca 120 ay vade fırsatı var. İkinci el konut kredisi için 0.74 faiz oranı varken vade fırsatı aynı kalıyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için 0,79 faiz oranı söz konusuyla taşıt kredisiyle araç almak isteyenlere uygulanacak faiz oranı 0.89 oranındadır. Yapılandırma kredisi ise 0.99 faiz oranıyla karşımıza çıkıyor.

Konut ve taşıt kredi almak isteyenler için büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Bunların yanı sıra çeşitli gereksinimleri için ihtiyaç kredisi çekecekler için de bu düzenleme yararlı olacaktır. Devlet eliyle vatandaşa düşük faizli kredi sunulması pek çok insanın hayallerine ulaşmasına destek olacak gibi görünüyor.

Düşük Faiz Oranlarının Olduğu Kredi Paketlerinin Faydası

Ülkemizin kalkınması için kamu ve katılım bankalarının önemi büyüktür. Gerekli şartlarda bankaların desteklenmesi bu nedenle gereklidir. Düşük faizlerle kredi çekme imkanı vatandaşların ekonomik olarak desteklenmesinin yaygın bir yoludur. Pek çok kişi tarafından bu krediler kullanılmaya başlandı.