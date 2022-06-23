Devlet, yüz binlerce kişiye hibe ödemesi yapacak! Yalnızca başvuranlar alıyor! Ağırdan alan yaya kalır

Devlet, yüz binlerce hibe ödemesi yapacak! Yalnızca başvuranlar alıyor! Ağırdan alan yay kalır… Sosyal bir devlet olma gereği olarak, devletimiz milyonlarca kişi için geri ödemesiz destek paketlerini sürekli olarak güncelliyor. Bu anlamda Vatandaşların kafalarında hiç şüpheye yer vermeden kullanacakları destek ödemelerini yani hibeleri haberimizde detaylandırdık. Devlet tarafından girişimci vatandaşlarımız için 400 bin TL’ye kadar hibe desteği veriliyor. Verilmekte olan hibe desteği işletmesi olanları kapsayacak. Bu anlamda Bu toplu parayı almak için bazı şartları yerine getirmek gerekir. Öncelikle bu destek KOSGEB tarafından sunuluyor. E-devlet üzerinden de bu geri ödemesiz paraya başvuru şansınız oluyor. Bilindiği gibi çoğu verilen kredi geri ödemesiz olmuyor. Geri ödemesiz kredi almak ise bir hayli zor olmaktadır. İşletmelere verilen 400 bin TL ile esnaflar oldukça rahatlıyor.

KOSGEB desteğini kimler alacak?

Haberimizde de tekrar tekrar değindiğimiz üzere KOSGEB destekleri için bazı şartların karşılanması gerekiyor. Şartları yerine getiren işletmeciler bu parayı anında hesaplarında görecekler. Özellikle son dönemde artan enerji maliyetleri sonrasında KOSGEB bu destek ödemesini ortaya çıkardı.

KOSGEB geri ödemesiz para başvuruları nasıl yapılacak?

KOSGEB tarafından verilecek olan bu hibe başvuruları için http://edevlet.kosgeb.gov.tr/ sitesinden giriş yapmanız yeterlidir. Daha önceki zamanlarda başvurular KOSGEB’e giderek yapılıyordu. Şimdi ise başvuru internetten kolayca yapılabiliyor.