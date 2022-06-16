Dev marka damping yaptı! Rekabetse rekabet dedi! AirPods 2 benzeri kulaklığını 410 TL’den 79 TL’ye indirdi! Herkesin bildiği gibi artık telefonlardan kulaklık çıkmıyor. Bu anlamda herkesin ihtiyacı bir ürün olan kulaklıkların ayrıca alınması gerekiyor. Fakat fiyatlar ateş pahası. Sizler için yaptığımız araştırma sonrasında AirPods 2 ile aynı özelliklerde hem de 79 TL’ye bir ürün bulduk. Teknoloji büyük bir hızla sürekli olarak kendini güncelliyor. Bu kapsamda kablosuz kulaklıklar insanlar için vazgeçilmez bir aksesuar oldu. Fakat son dönemde gelen fahiş zamlar sonrasında marka bir kulaklık almak adeta hayal oldu. Haberimizde verdiğimiz detaylar ile sadece 79 TL’ye AirPods 2’nin aynısı alacaksınız. Binlerce TL cebinizde kalacak.

Herkesin bildiği gibi piyasa çok sayıda kablosuz kulaklık markası var. İnsan hangisini alacağını şaşırıyor. En iyisi ise elbetteki AirPods 2 olarak ön plana çıkıyor. Fakat bu kulaklığı almak hiç kolay değil. Hal böyle olunca vatandaşlar AirPods 2’nin aynı özelliklerine sahip olan daha ucuz markaları tercih ediyor. TrkTech firması, AirPods 2’nin kopyası olan kulaklığı normalde 410 TL’den satışını yapıyordu. Fakat bu kulaklığın fiyatı şimdilerde 79 TL’ye kadar düşmüş durumda. Şimdiye kadar pek çok e-ticaret sitesinde en çok satan AirPods 2 klonu olan bu kulaklık genel anlamda kullanıcılarını memnun etmeyi sağlamıştır.

TrkTech firması tarafından üretilen bu kulaklık normalde 89 TL’den satılıyor. Fakat 10 TL kupon indirimi ile 79 TL’ye alabilirsiniz.